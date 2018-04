UGT insiste en que es una prioridad sanitaria construir un nuevo hospital oncológico

Ugt insistió ayer en que la construcción de un hospital oncológico en Córdoba es una prioridad sanitaria, "a pesar de la reforma de la Unidad de Día de Oncología". Desde el sindicato defendieron que la intención del Hospital Universitario Reina Sofía de reformar la Unidad de Día de Oncología "es una medida cortoplacista que no soluciona definitivamente los múltiples problemas ya denunciados por UGT respecto a las unidades de Oncología Médica y de Radioterapia". Para el sindicato, la noticia del traslado dentro del Hospital Provincial de su actual ubicación al sótano, "no es ninguna magnífica noticia, pues no hace mucho que allí estaba ubicado el servicio de farmacia y tuvo que ser trasladado por diversos problemas de infraestructura e incluso de Salud Laboral. Esperemos que la reforma los logre solucionar".

Para el sindicato esta reforma realiza ciertas mejoras respecto a las deficiencias de la actual ubicación de la Unidad de Día de Oncología, "pero deja de lado el resto de problemas de la Unidad de Radioterapia, así como los problemas de las consultas externas y de las plantas de hospitalización oncológica, por lo que no deja de ser un parche y un dinero que se podría invertir en una solución holística al problema general", incidieron.

Desde UGT destacaron que aunque con esta reforma se realicen unas mejoras en el número de metros cuadrados de superficie y de aumento el número de puestos de tratamientos, "en ningún momento nadie habla del aumento de número de trabajadores (FEAS, DUES, auxiliares de Enfermería, y celadores como personal de gestión administrativa) necesarios para atender el aumento de 12 nuevos usuarios, frente a los 24 actuales. Por lo que UGT reclamamos reforzar la plantilla de esta unidad". "Desde UGT seguimos insistiendo en que es una necesidad asistencial prioritaria para los ciudadanos la construcción del nuevo Hospital Oncológico, tal y como se proyecto ya hace 12 años", remarcaron.