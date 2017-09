UGT insta a que el salario mínimo se eleve hasta los 1.000 euros

Ugt ha presentado esta semana la campaña Ponte a mil, una iniciativa de carácter estatal que persigue elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros antes del año 2020 frente a los 707 euros actuales. De esta forma, el sindicato exigirá al Gobierno central este incremento progresivo al mismo tiempo que planteará a las organizaciones empresariales que se establezca esta cantidad mínima en todos los convenios colectivos.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, explicó que "actualmente el salario mínimo está en 707 euros y la mitad de los asalariados cobran menos de 1.000 euros y un 12,6% no llega ni al SMI". En este sentido, señaló que "si el precio de los combustibles sigue subiendo esto acabará repercutiendo en la cesta de la compra, pero esto no se corresponde en los salarios". Además, confesó que España "es el tercer país de Europa en generar pobreza".

Palomares, por otra parte, recordó que "hace unos años ser mileuristas estaba en la parte más marginal del mercado de trabajo, ahora es casi un sueño". En su opinión, el propósito de la campaña "es factible y no demagógico, aunque sabemos que es un reto y no va a ser nada fácil". En este sentido, el responsable sindical avisó de que "si la recuperación no llega a los trabajadores el conflicto está servido". Asimismo, Palomares calificó la situación actual de los trabajadores de "insostenible en el tiempo".

Mientras, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, Jaime Sarmiento, explicó que "el PIB está creciendo en un 3,5 y las empresas están repartiendo dividendos, mientras que los salarios de los trabajadores se han reducido de media un 5,4%". En cuanto a Córdoba, Sarmiento apuntó que "en la negociación colectiva no se están recuperando derechos perdidos durante la crisis y hay sectores en los que estamos por debajo de la media".