UGT demanda al cogobierno que controle la "mafia" de los aparcacoches

Ugt exigió ayer al Ayuntamiento que actúe contra las "mafias" que controlan a los aparcacoches y que someten a los gorrillas a "condiciones de esclavitud, sin alta laboral ni empresarial, a destajo, aprovechándose de inmigrantes sin papeles y de las escasas posibilidades de empleo e integración de determinados colectivos sociales". El sindicato aseguró que detrás de esta "explotación irregular de los espacios urbanos de titularidad pública" existe un "suculento negocio controlado en algunos casos por supuestas entidades con fines sociales y, en otros casos, directamente por grupos mafiosos".

Para UGT, es responsabilidad del Ayuntamiento poner fin a una actividad que "denigra" a las personas que en la mayoría de los casos se encuentran "en estado de extrema necesidad, se ven abocados a recurrir a este subempleo como única vía de subsistencia y a los incalificables que han hecho de esta necesidad un negocio fuera de control del sistema".

Para la organización sindical, "la solución no pasa por el control policial, que en la mayoría de ocasiones no actúa contra los grupos que hay detrás, ya que siguen actuando con absoluta impunidad, sino contra los propios aparcacoches que no tienen otro modo de ganarse la vida". "El Ayuntamiento debe de actuar con valentía y determinación, asumiendo el control, organización y gestión de los espacios urbanos públicos, acondicionándolos y regularizando, si procede, la explotación de los mismos, en condiciones laborales legales, dignificando e integrando a las personas y grupos sociales que, por sus dificultades de integración laboral, lo precisen", exigió UGT. El sindicato incidió en que además que los trabajadores, los vecinos y la imagen de la ciudad "bien merecen que este equipo de gobierno municipal aborde este grave problema haciéndole frente". UGT criticó también a las anteriores corporaciones municipales que se han puesto "de perfil" con esta situación, un hecho con el que "sólo han conseguido agravar la situación".