UGT cierra siete convenios colectivos que afectan a 120.000 trabajadores

Ugt ha cerrado en el primer semestre del año siete convenios colectivos que afectan a unos 120.000 trabajadores de la provincia. Entre los acuerdos renovados están el del campo, el metal, la construcción y el cemento. Están pendientes el convenio del aceite (ya hay un documento consensuado), sin revisar desde 2015; el de las eléctricas, panadería y vinos y licores.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro en Córdoba, Antonio Rafael Lopera, explicó que existen tres tipos de convenios colectivos: los estatales, que se aplican directamente a las empresas como alimentación y química; estatales que se acoplan a la negociación provincial, como el de la construcción y derivados del cemento y la madera; y otros que se negocian exclusivamente a nivel provincial, como el metal, el aceite, el campo, las eléctricas, panadería, vinos y licores.

Hace tres semanas que UGT firmó el convenio del campo por cuatro años y con incrementos salariales "moderados, que van del 1% al 1,5%". Por otra parte, destacó que le sorprendió las grandes diferencias que en el sector había entre trabajadores fijos y eventuales. Al respecto, se han conseguido logros importantes como el complemento de incapacidad temporal por accidente y el derecho a asuntos propios y vacaciones.

El convenio del metal se ha firmado por dos años y conlleva "unos incrementos por encima de la media, un 1,5% y 2%". Salió adelante sin la firma de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos (Asemeco). Incluye una cláusula de empresas multiservicios y la ampliación del seguro de incapacidad permanente a los derivados por enfermedad común.

El de la construcción establece un incremento salarial del 1,9% para 2017 y tendrá una duración de cinco años. Otro de los acuerdos es el del cemento, con un aumento de salario de entre el 1% y 1,5% y por cuatro años.

Con el convenio de la madera "tenemos un problema" porque no se negocia desde 2013 ya que la patronal entró en liquidación a nivel nacional. Ahora UGT quiere tener como interlocutor a CECO Madera y sentarse a partir de septiembre.

Para UGT, "la negociación colectiva es prioritaria, pero la sectorial es fundamental porque aparte de mejorar las necesidades socio laborales de los trabajadores, evita la competencia desleal entre las empresas porque se homogeneizan los sectores y se dificulta la deslocalización", indicó el secretario general de la federación, Pedro Téllez.

De esta forma, valoró el cierre de los acuerdos que el sindicato ha llevado a cabo hasta la fecha "a pesar de la situación económica que están sufriendo los distintos sectores implicados y, sobre todo, por la repercusión tan negativa que supuso para la negociación colectiva la reforma laboral aprobada por el PP, que fomentó la descentralización de la negociación y da prioridad a los convenios de empresa frente a los del sector".

Entre las dificultades destacó que Asemeco, una vez firmado el convenio del metal, "envió una circular en la que decía que no aceptaba la firma del convenio aunque la patronal sí la aceptó, y además invitaba a sus asociados a no aplicarlo y descolgarse del convenio sectorial". Una circunstancia "que no vamos a permitir y se ha puesto en conocimiento de la autoridad laboral", aseveró Téllez.

Por último, expuso que la federación quiere impulsar la creación de una Tarjeta Profesional Agraria al estilo de la que ya existe en la construcción.