UGT alerta de que el cambio del PGOU por Cosmos afecta al 60% de la industria

La Unión General de Trabajadores (UGT) advirtió ayer de que el cambio del Plan General Ordenación Urbanística (PGOU) que pretende llevar a cabo la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para impedir a Cosmos revalorizar residuos afectará a un gran número de empresas. Fue el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, quien aseguró que, de llevarse a cabo la modificación, se dejaría fuera de ordenación a un 60% de las empresas del tejido industrial cordobés. Esto se traduciría a su vez, añadió, en el despido de hasta 20.000 trabajadores.

Palomares cargó directamente contra la Gerencia y su presidente, Pedro García, a los que acusó de crear la "innovación anticosmos" y criticó que el Ayuntamiento se ampare en que "nunca se usa la palabra Cosmos" en esa modificación para después "decir que cumple con el pacto con Aire Limpio". Para el secretario general de UGT en Córdoba, el cambiar una norma con el objetivo de que afecte a una empresa en concreto "puede ser delito".

El PP califica a Ambrosio de "kamikaze" por querer "estrellar a la ciudad"

Con ello, el sindicato ya ha entregado a todos los grupos políticos un escrito (que va especialmente dirigido a la alcaldesa) en el que advierten de esta situación. Palomares explicó que "modificando tres líneas" de la norma se "carga de peligro" la misma e insistió en que cuando se habla de "empresas de cuarta categoría que usan residuos como combustible" se afecta a más empresas además de a Cosmos. Puso como ejemplo en este caso una almazara de aceite que queme hueso de aceituna para obtener combustible o la panadería que haga lo mismo pero con virutas de madera.

El sindicalista manifestó además otra problemática que se crearía si finalmente la renovación del PGOU fuera efectiva. Palomares se refirió al posible traslado al que han aludido algunos políticos, entre ellos la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de la fábrica, a un lugar más alejado del casco urbano. Palomares apuntó hacia la Campiña, pero recordó que "no hay puesto en carga ni un solo metro cuadrado para industria de cuarta categoría" en esta zona de la provincia. De ahí que el sindicato entienda que el Ayuntamiento "no quiere que Cosmos se vaya a la Campiña, sino que se vaya de Córdoba".

Para Palomares, se trata de una "vendetta" con la que el equipo de gobierno de PSOE e IU debería acabar y aconsejó además a Ambrosio y su equipo que abandone las "cuestiones partidistas y electoralistas" que, a su parecer, son las que están detrás de todos estos cambios que pretenden introducir.

Palomares añadió a todas estas críticas unos consejos para la Gerencia, a cuyo presidente recomendó que "trabaje por la generación de empleo" porque con lo de Cosmos también "está cargándose el resto de la industria". Además se refirió incluso a la polémica de los veladores para decir que las actuaciones de la GMU "van en detrimento del empleo".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT, Pedro Téllez, calificó la situación del cogobierno con Cosmos como un "acoso y derribo" que utiliza a la cementera "como cabeza de turco". Téllez recomendó al Consistorio "frenar" la situación y beneficiarse del plan de desarrollo industrial que ya ha anunciado la Junta.

Desde el PP mostraron su apoyo a UGT y fue su portavoz municipal, José María Bellido, quien criticó que "tenemos una alcaldesa kamikaze que quiere estrellar a la ciudad". Fue también a Ambrosio a quien denunció por "seguir con comisiones absurdas que no sirven para nada". El portavoz popular señaló además que se ha de trabajar "por mejorar el medio ambiente y garantizar la salud pública", pero también "hay que trabajar para evitar la destrucción del empleo en la ciudad".

Quien no estuvo, con sus palabras, tan en la línea de lo expresado por UGT fue el propio Pedro García, quien echó balones fuera y se remitió a las reformas laborales aplicadas por el Gobierno central, del PP, para excusar la posible pérdida de empleo que generaría todo el asunto de Cosmos. Según García, "si tumbáramos las dos reformas laborales, en unos meses no habría problemas" y añadió que si así fuera no sería "posible" despedir a trabajadores de una empresa que da beneficios. Con ello, recordó que la renovación prevista del PGOU no conllevará el cese total de la actividad en Cosmos, ya que ésta podrá "seguir haciendo cemento", eso sí, no podrá utilizar el proceso de revalorización. De la misma forma se volvió a remitir al pacto que se firmó durante la campaña de las elecciones municipales del año 2015 en las que todos los grupos políticos ratificaron un acuerdo con Aire Limpio contra la revalorización; un acuerdo que García se encarga de recordar cada vez que sale a colación esta polémica.