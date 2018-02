UGT acusa al Ayuntamiento de ir "a la caza y captura" de las industrias

En UGT no están nada satisfechos con el trabajo que llevan a cabo en Capitulares para mantener y atraer empresas a Córdoba y el uso que hacen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al menos así se pronunció ayer el secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Andalucía, Manuel Jiménez, quien acusó al Ayuntamiento de utilizar el PGOU para ir "a la caza y captura de las pocas industrias" que hay. Jiménez se mostró también bastante "preocupado" por la decisión del Ayuntamiento acerca de la innovación urbanística que afecta a industrias como Cosmos, que podrían ser trasladadas si la modificación cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía, pero que el Consistorio ha dejado ahora en suspenso.

El líder sindical avanzó que UGT va a estar "en contra de cualquier artículo que vaya en contra de cualquier industria", y a favor de que se trabaje para que "las empresas cumplan con sus obligaciones legales y medioambientales", sin que se convierta a Córdoba en un "desierto industrial". A su juicio, la situación de la cementera Cosmos "es una excusa", ya que la compañía cuenta con la autorización ambiental pertinente.

La organización reclama medidas para que se generen puestos de trabajo de calidad

Jiménez, además, lamentó que cualquier otro cambio que pudiera llevar a cabo el Consistorio en el PGOU a semejanza de lo que había previsto para Cosmos podría acabar provocando la desaparición de otras empresas instaladas en el casco urbano, como las que se encuentran en la zona de Miralbaida o en Electromecánicas porque "el humo choca contra la imagen de la ciudad". "Cosmos, nos guste o no nos guste, tiene permiso para valorizar residuos, y no se pueden utilizar burdos informes que lo que crean es alarma social", anotó y criticó también que se hayan usado "argucias" en este asunto que, a su juicio, sólo han servido para poner a Córdoba "a la cola" en cuanto a industria y desarrollo económico. Es más, incidió en que en los últimos cuarenta años en Córdoba "haya habido un partido en el gobierno -municipal- que no ha atraído a industrias", en clara referencia a Izquierda Unida.

El dirigente sindical hizo estas declaraciones ante de la celebración de una jornada de trabajo sobre la situación de la industria en la provincia, a la que también acudió el secretario de FICA en Córdoba, Pedro Téllez, quien lamentó las cifras de desempleados de su área de trabajo. También lamentó la excesiva temporalidad de los puestos de trabajo que se generan en la provincia, ya que en el campo alcanza el 99%, mientras que en la industria un 90% en la industria y un 98 % en la construcción. A su juicio, estos datos demuestran "la debilidad del tejido industrial" en Córdoba y, por ello, exigió a las administraciones y al sector empresarial la puesta en marcha, de manera urgente, de medidas para que estos sectores puedan generar puestos de trabajo de calidad.

En este punto, Jiménez, recordó que Andalucía ha tenido este año récord de exportaciones, sobre todo provenientes del sector agroalimentario. Un hecho que, sin embargo, no ha tenido correlación directa con la mejora del empleo en los sectores de la industria, la construcción y el campo. Por ello, indicó que en las negociaciones que se llevan a cabo con la Junta se está pidiendo un seguimiento por parte de la administración para controlar este problema, "ya que hay jornales que no se están declarando".

También aludió al sector de la construcción y aseguró que hacen falta inversiones, sobre todo, en obra pública, mientras en que en el ámbito agrícola aludió a la sequía y a la necesidad de se ponga en marcha un plan hidrológico.

Ambos dirigentes de UGT también hicieron referencia a la siniestralidad laboral, que se ha registrado a lo largo del último año. Así, por ejemplo, en Córdoba se registraron el año pasado 8.002 accidentes, mientras que en 2016 la cifra fue de 7.721, lo que representa un incremento del 3,64%. De todos ellos, ocho de ellos fueron mortales -uno de ellos in itinire-, mientras que en 2016 los trabajadores que fallecieron en un accidente laboral fueron cuatro. Por ello, FICA ha presentado y solicitado a la Inspección de Trabajo una mejora de la condiciones de seguridad, con el objetivo de que extremen las medidas de seguridad.