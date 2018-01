UGT vuelve a cargar contra García por Cosmos y CECO pide "garantía jurídica"

Todo apunta a que la polémica con Cosmos va para largo. Una vez se ha conocido el informe emitido por la Junta de Andalucía sobre el impacto en la salud que tendría modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), los agentes sociales y políticos con alguna implicación en el caso han dado su opinión. Mientras la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), con su presidente, Pedro García, al mando, dice que ese informe da la razón para cambiar la normativa, el resto no ve la cosa tan clara. Ayer habló el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, quien aseguró que ese documento "da la razón al sindicato" y abogó "por el sostenimiento de la multinacional" de cemento. Desde la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) hablaron de la importancia de mantener "la seguridad jurídica" de la empresa, algo que han defendido siempre y por lo que la organización llegó a presentar alegaciones a esa modificación del PGOU.

Palomares volvió a mostrarse muy crítico con "la dirección política" de la Gerencia, es decir, Pedro García, aunque sin llegar a nombrarle. El dirigente sindical criticó que haya quien "se empeñe" en "torcer la realidad" pero apostilló que las cosas "no pueden ser como uno quiere". En este sentido, comparó la actitud de García con la de "un niño que no tiene un juguete" y le recomendó "permanecer en el mundo real" porque "el informe dice lo que dice".

Palomares reprochó la actitud de esa dirección política de la GMU y criticó que "ni siquiera dé respuesta" a todas las demandas realizadas desde la representación de los trabajadores. El secretario general de UGT en la provincia pidió que se deje "de hacer el ridículo" en el Ayuntamiento y exigió al PSOE "que apueste con responsabilidad" por la viabilidad de Cosmos porque, añadió, "IU está empecinado" en la posición de García y eso ofrece "una imagen penosa" de la ciudad.

No es la primera vez que la dirección de UGT se muestra tan crítica con la GMU y directamente con Pedro García. Hace pocos meses, Palomares ya advirtió al también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento que variar la normativa para afectar a una empresa en concreto "podría ser delito" y calificó la actitud de éste con la cementera como una "vendetta".

Por su parte, desde la Confederación de Empresarios volvieron a remitirse a esa seguridad jurídica defendida por su presidente, Antonio Díaz, en varias ocasiones, y más aún cuando se conoció la intención de cambiar el PGOU para dejar fuera de ordenación a aquellas empresas que quisieran utilizar la valorización de residuos dentro del casco. En este sentido, desde CECO señalaron que el cambio en el PGOU no puede convertirse "en un instrumento limitante de la actividad de las empresas ya establecidas y que cuentan con las licencias preceptivas para su funcionamiento". Para la organización de empresarios, esa seguridad jurídica "es uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares". CECO se refirió al principio de predictibilidad, es decir, "que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos"; lo que se entiende, vinculado con Cosmos, es que la cementera estaba usando ese procedimiento antes de que el Ayuntamiento decidiera que no podía utilizarse. Mientras los procedimientos avanzan, a un ritmo bastante más lento de lo esperado, las posiciones en todo el tema de Cosmos están más que claras. A excepción, eso sí, del PSOE, que si bien habló en su día de trasladar la fábrica no ha dado el visto bueno a todas las acciones ejecutadas desde la GMU.

En este caso, han sido IU y Ganemos los partidos que más han defendido que Cosmos no utilice residuos como combustible, en la línea defendida por la plataforma Aire Limpio. Precisamente ayer esta organización habló del último encuentro de Plataformas Contra la Incineración de Residuos donde se ha criticado que la Junta tenga una "postura abiertamente favorable a la incineración". Desde Aire Limpio se sigue insistiendo en el "potencial efecto en la salud de las personas próximas a estas industrias como consecuencia de la contaminación ambiental provocada por las mismas" y denunciando así que administraciones como el gobierno andaluz se posicionen "de manera invariable a favor de los intereses de las empresas del sector".