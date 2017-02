UGT y CCOO vuelven a la calle para exigir salarios y empleos dignos

Unas 200 personas acudieron ayer a la plaza de Las Tendillas en una concentración convocada por los sindicatos UGT y CCOO para exigir a las administraciones salarios y empleos dignos y volver a cargar contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Las protestas sindicales se sucedieron alrededor de toda España con una gran manifestación en Madrid que viene a representar la unión de las dos grandes organizaciones sindicales para, una vez más, exigir medidas reales que acaben con la pobreza que se extiende a lo largo de España. Así lo explicaron ayer los secretarios generales de ambas organizaciones en Córdoba, Vicente Palomares (UGT) y Rafael Rodríguez (CCOO), quienes se acompañaron además de numerosos delegados sindicales y algunos representantes de la administración cordobesa.

Vicente Palomares explicó que la jornada de ayer fue "festiva, pero reivindicativa" porque -apuntó- "ahora no hay nada que celebrar". El sindicalista manifestó que "no podemos seguir con más niveles de pobreza" y apuntó a la creación de la figura del "trabajador pobre". Palomares se refirió a la alta subida que ha experimentado durante las últimas semanas el precio de la electricidad y apuntó que mientras este tipo de servicio se encarece no lo hacen así las pensiones o los salarios. "Se pide dignidad", declaró el secretario general de UGT en Córdoba frente a una pancarta de los sindicatos en la que podía leerse "contra la pobreza salarial y social". Palomares habló además de los nuevos contratos que surgen en la provincia, a los que tachó de "absolutamente precarios", y añadió que "te dicen que si quieres trabajar eso es lo que hay y, si no, hay mucha gente esperando". Sobre el regreso de los sindicatos a la calle, donde estuvieron muy presentes durante los peores años de la crisis pero donde se les ha visto poco de un tiempo a esta parte, Palomares defendió que es aquí "donde se nos escucha".

Su homólogo en CCOO, Rafael Rodríguez, recordó que España es el país "con más desigualdades de Europa" y donde "más han crecido esas desigualdades en el mundo". El secretario general de Comisiones en Córdoba criticó que las políticas desarrolladas de unos años a esta parte han tomado "como excusa" la crisis e insistió en la misma idea de Palomares: "Se encarece la vida pero no lo hacen ni las pensiones, ni los empleos, ni los salarios".

Rodríguez añadió además que la brecha entre los que más tienen y los que menos se ha incrementado durante estos años mientras, apuntó, "la riqueza se ha dado a las empresas" en lugar de a los trabajadores y a los servicios públicos. En este sentido, el sindicalista habló de esas subidas de la luz que el IPC situaba en casi un 9% durante enero y lo comparó con el leve incremento de las pensiones o de los salarios, un 0,25% y un 0,9%, respectivamente.

Por todo ello, CCOO consideró necesaria una reforma fiscal que haga pagar más a los que más tienen y derogar la reforma laboral que, añadió Rodríguez, ha llevado a la "precarización". Además, insistió en la "negociación colectiva" como la mejor herramienta que se tiene en las relaciones laborales.

Ambos sindicatos volverán a unirse el próximo miércoles. Este día se concentrarán frente a la sede de la patronal empresarial de Córdoba, CECO, algo que también se repetirá por todo el país.