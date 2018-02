UGT y CCOO llaman a secundar la huelga por el Día de la Mujer

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), hicieron ayer un llamamiento para que se secunde la huelga prevista para el próximo 8 de marzo, jornada en la que se celebra el Día de la Mujer y para la que colectivos feministas han pedido un parón en las labores de cuidados y laborales. Los secretarios generales de ambos sindicatos en Córdoba, Marina Borrego (CCOO) y Vicente Palomares (UGT), se reunieron así con los distintos delegados para trasladarles las claves de la mencionada huelga.

Concretamente, estas dos organizaciones han solicitado un parón de horas por turno y no la huelga completa, que es la que han exigido los colectivos feministas y a la que se han sumado otros sindicatos, como la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) o la Confederación General del Trabajo (CGT). Sobre el hecho de que los sindicatos mayoritarios no hayan solicitado la huelga completa, Palomares afirmó que "no hay que analizar los pormenores" de las convocatorias, porque "cada uno tenemos nuestra motivación" y añadió que sí se coincide "en lo que se reivindica". Respecto al parón, los horarios establecidos son de 11:30 a 13:30, de 16:00 a 18:00 y las dos horas anteriores al comienzo del turno nocturno. Ambos sindicalistas recordaron además que la empresa puede quitar del sueldo la parte proporcional del sueldo si se concurre a la huelga, de la misma forma que no hay que avisar a ésta de que la huelga se va a ejercer porque es un derecho.

Respecto a las motivaciones que llevan a las organizaciones a sumarse a esta reivindicación, Borrego apuntó que la intención es "que se nos visualice" y que la sociedad "vea que las mujeres merecemos estar en la misma situación que los hombres". Para la secretaria general de CCOO en la provincia, el empleo femenino está marcado por "la precariedad, la temporalidad, la parcialidad y la falta de complementos salariales", y manifestó que los derechos de las trabajadoras "se han visto mermados por la Reforma Laboral". Por esto mismo, para Borrego esa reforma "acrecienta la brecha salarial" que existe actualmente y añadió que las empresas deben motivar a sus trabajadores a que seguir el paro.

Por su parte, Palomares consideró esta huelga como "un golpe en la mesa" de los sindicatos para acabar con un brecha salarial que, en el caso de Córdoba, recordó, llega al 23% y se traduce en diferencias de sueldo de casi 3.500 euros. El secretario general de UGT Córdoba explicó, además, que la huelga servirá para "visibilizar" una situación "donde no se avanza" y criticó que las empresas "rellenen textos vacíos que después no se aplican". Además, también exigió más financiación económica para todas las políticas de igualdad existentes.

Además de los paros previstos, la visibilidad de la huelga también se ejecutará con una concentración frente al Palacio de la Merced para visibilizar el apoyo a las trabajadoras de toda la provincia y en una manifestación por el Día de la Mujer.