UGT y CCOO llaman a salir a la calle a pedir salarios justos y empleos dignos

Llega el 1 de mayo y CCOO y UGT vuelven a llamar a la ciudadanía a manifestarse en la calle contra las políticas laborales del Gobierno. En esta ocasión, "con un el lema contundente y que va en consonancia con la realidad que vivimos", según el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares.

Ese lema, "No hay excusas, #a la calle...por el empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social", es el mensaje que lanza el cartel de la manifestación-mitín del Primero de Mayo, que este año partirá de la glorieta de la Cruz Roja a las 11:00 y culminará en la intersección de Ronda de los Tejares con los Jardines de Colón, lugar en el que tanto Palomares como su homóloga en CCOO, Marina Borrego, se dirigirán a los asistentes. "Vivimos en un tiempo en el que es necesaria la negociación con la patronal y no es fácil, ya que la balanza con la patronal está muy desequilibrada a favor de ésta; la patronal no quiere negociar y lo quiere todo", sentenció el secretario provincial de UGT. Palomares insistió en que "el Gobierno habla de diálogo y el diálogo no se plasma en la realidad; no se propicia que haya acuerdo entre la patronal y los sindicatos", puntualizó. "La reforma laboral sigue provocando que la estabilidad del empleo que se crea sea precaria; se ha cambiado el empleo de calidad por empleo sin futuro y ahora tenemos la figura del trabajador pobre, que no llega a cubrir las necesidades básicas", destacó Palomares como motivos suficientes para acompañar a los sindicatos en la calle el Primero de Mayo. Otro de los motivos que destacó es la desigualdad laboral entre hombre y mujer. "Una mujer trabaja un día gratis a la semana con respecto al hombre; eso no es de recibo en pleno siglo XXI. Hay que poner políticas sobre la mesa que acaben con la desigualdad", relató el secretario provincial de UGT. Y también resaltó como motivo el de la lucha por la estabilidad de las pensiones. "Las pensiones han sido la tabla de salvación hasta ahora para muchas familias; nuestros mayores con sus ahorros han ayudado, pero ahora esos ahorros han desaparecido. Exigimos una revalorización de las pensiones y un blindaje que esté por encima de gobiernos", puntualizó. "Además, tiene que existir una mayor protección social en los Presupuestos del Estados y una renta mínima para quien no tiene nada", añadió.

"Le pedimos a las patronales que dejen de reducir costes a costa de los sueldos de los trabajadores", sentenció la responsable provincial de CCOO, quien reclamó a las empresas que creen empleo de calidad y eviten abusos empresariales y el fraude en la contratación. Borrego remarcó que "ya es hora de que la recuperación económica se refleje en la clase trabajadora, que se recuperen los derechos y la creación de empleo estable y de calidad". "Cada vez estamos más desiguales, cada vez la desigualdad es mayor entre hombres y mujeres", destacó la sindicalista, para quien los Presupuestos del Estado "no tienen intención de resolver la profunda crisis que padece la economía y la sociedad cordobesa". "El Gobierno ha cuadrado los presupuestos a costa de las pensiones, personas paradas y empleados y empleadas públicas y no tienen como objetivo que aumente ese empleo que tanta falta hace a Córdoba y su provincia", dijo. Borrego defendió que haya "una pensión pública suficiente, que haya una revalorización periódica que garantice el poder adquisitivo y el derecho a una jubilación ordinaria y anticipada". "Dado que las pensiones son reflejo de las carreras laborales de las personas, para garantizarlas es fundamental que todas las personas tengan empleo de calidad", apuntó.