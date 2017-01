UGT y CCOO hablan de empleo "de mala calidad e insuficiente"

Las reacciones a los datos del paro no se han hecho esperar. Los sindicatos CCOO y UGT insistieron en que la bajada experimentada por el desempleo en 2016 en Córdoba es "insuficiente para reactivar la economía cordobesa y paliar los perniciosos efectos de las reformas laborales sobre el empleo" y que "la mayoría" de los contratos que se generan son de "mala calidad".

El secretario de Empleo de CCOO, Manuel Torres, quien mostró su "satisfacción" por el descenso del número de personas desempleadas en diciembre y advirtió de que esta nueva bajada del paro "está ligada fundamentalmente a circunstancias estacionales, lo que demuestra la debilidad del mercado laboral cordobés para generar empleo estable y de calidad desligado de la estacionalidad". Además, recalcó que el empleo que se está creando sigue siendo "precario, inestable y de poca calidad, como lo demuestra el hecho de que de los 68.625 contratos realizados en diciembre solo 880 fueron indefinidos". Por su parte, UGT destacó que "no podemos valorar positivamente éstas cifras" a pesar de que el paro haya registrado una "importante bajada", ya que "la mala calidad de los contratos que se generan (98,72%) no nos permite ser optimistas". Esto, unido a que la tasa de desempleo juvenil sigue en el 50%, y que las cotizaciones a la Seguridad Social, a pesar de haber subido, son de "mala calidad", significa que es "bastante complicado que las arcas de la Seguridad Social vuelvan a gozar de buena salud", según defendió el sindicato que incidió en que "sin un sector industrial potente" va a ser "muy difícil" que el panorama laboral en la provincia cambie, a no ser que se acometan reformas "muy profundas, tanto en la Reforma Laboral como en el sistema productivo cordobés".

Mientras, CSIF ve positivo que el paro haya descendido en la provincia durante el pasado año pero lamenta que gran parte de esa mejora se deba a la temporalidad y a la precariedad en los nuevos empleos generados. La presidenta de CSIF en Córdoba, Dolores Navajas, instó a las administraciones públicas a tomar medidas para mejorar la calidad del empleo, ya que "no podemos permitir que nuestra provincia tenga la tercera tasa de temporalidad en España con 97,5% del total de la contratación realizada el año pasado".

Y el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, consideró "una buena noticia que ofrece esperanza e ingresos a cientos de familias" la "positiva bajada" del desempleo registrada en la capital durante diciembre. "El incremento de las contrataciones que traen aparejadas las fiestas navideñas ha supuesto una mejora que, si tuviera continuidad, sería magnífico; de manera que estos datos, junto con la tendencia de recuperación del empleo que se da, tiene que ir acompañada de un impulso firme y sostenido a favor del empleo de calidad y la atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción", defendió Aumente.