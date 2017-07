UGT pide al Ayuntamiento el "abandono definitivo" de "la innovación anti-Cosmos"

El secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, espera que la retirada del orden del día del próximo Pleno municipal "del punto que iba a tratar la innovación anti-Cosmos sea el preludio de su abandono definitivo y de la desaparición de la espada de Damocles, que pende sobre 20.000 empleos del sector industrial de la ciudad de Córdoba".

En este sentido y en un comunicado, Palomares señaló que el hecho de que el Pleno del Ayuntamiento no vaya a tratar el próximo jueves este punto, "en contra de lo anunciado a bombo y platillo por el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, no deja de ser una dilación en el proceso", que el sindicato espera que se convierta en "el final de un proceso de reflexión, que disipe las tremendas consecuencias que esta iniciativa tendrá, de llevarse a cabo, no solo en perjuicio de Cementos Cosmos, sino de toda la industria cordobesa".

Así, según Palomares la "innovación anti-Cosmos dejaría fuera de ordenación al conjunto de la industria de la ciudad que use cualquier tipo de residuo como combustible alternativo, sea cual sea su origen, tipología y peligrosidad, lo que supondría la paralización de cualquier actividad que requiera de la utilización de este recurso, como sucede en las almazaras y las panaderías, por ejemplo".

El líder sindical reiteró su preocupación por "el empleo y la percepción exterior que está dando nuestra ciudad, que proyecta que todo son conflictos, inconvenientes y problemas en lo que a la instalación de empresas se refiere".