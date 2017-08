UCOR reclama tener representación en todos los consejos de empresas municipales

El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) y portavoz del grupo mixto en el Ayuntamiento, Rafael Serrano, insistió ayer en que todos los grupos municipales tengan representación en todas las empresas municipales, algo que a día de hoy no existe. No es la primera vez que Serrano habla de la necesidad de que tanto concejales del gobierno como de la oposición estén en los consejos rectores o de administración de estas empresas, algo que ha introducido como propuesta en el borrador del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, aún pendiente de aprobación. "No podemos seguir permitiendo que se sienten en los consejos de administración personas que no han sido elegidas por ningún ciudadano, mientras que se deja fuera a miembros electos en unas elecciones municipales", denunció el portavoz de UCOR.

Pero esta no es la única propuesta que el partido ha introducido en el citado borrador. Por un lado, Serrano ya ha presentado una modificación que permita a todos los cordobeses participar en los plenos, y no únicamente a los que están asociados. "No podemos permitir que cordobeses que se ven afectados por mociones que se debaten en el pleno no puedan tomar la palabra simplemente por el hecho de no pertenecer a ningún colectivo; si se sienten afectados deben poder tomar la palabra y mucho más cuando no se sienten representados por ningún colectivo vecinal", reprochó Serrano.

Además, también pidió que todas las enmiendas que se presenten sean aceptadas por el proponente de la moción para ser votadas y que, en caso contrario, solo se vote la moción original. Ahora, existe la trampa de incluir enmiendas en cualquier moción y aprobarla antes que la propia moción original.

Por último, Serrano habló también de la intención de crear un órgano de coordinación de las barriadas periurbanas. El problema para el portavoz del grupo mixto está en la reunión quincenal prevista del grupo, demasiado asidua a su parecer. Por ello, Serrano criticó las reuniones "en las que no se tenga orden del día, más allá de la aprobación del acta de la sesión anterior, pagando dietas a personas por el hecho de reunirse en una mesa". Con ello, propuso que en caso de que no haya temas a tratar no se reúna este organismo y que se convoque solo cuando dispongan de contenido.