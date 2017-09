UCOR recomienda que se haga "autocrítica" y exige más participación

El portavoz de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Serrano, recomendó ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que haga "autocrítica" y no confrontación. Serrano pidió así a la regidora que piense por qué y cómo se ha llegado hasta esta situación en la que el partido que le permitió estar en el poder, Ganemos, no haya aprobado su proyecto de ordenanzas. "Antes de crear tanta confrontación debería pensar por qué hemos llegado hasta aquí y hacer autocrítica", recomendó Serrano a Ambrosio y le recordó también que "no se puede negociar con la oposición las ordenanzas el día de antes y después de haber incumplido lo firmado con nosotros el año anterior". El también portavoz del grupo mixto se refirió así a la abstención de UCOR el año pasado en el proyecto de ordenanzas porque se incluyeron dos propuestas de su partido. Sin embargo, esas dos enmiendas no se han ejecutado, por lo que pidió al cogobierno que se abra más a la participación.