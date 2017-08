UCOR reclama medidas "urgentes" por el estado de la calle Alfaros

El portavoz del Grupo Municipal Mixto-Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Serrano, reclamó ayer que se tomen medidas "urgentes" ante el estado de "deterioro" de la céntrica calle Alfaros, debido "al paso de grandes autobuses", así como que "se pinten los pasos de peatones de esta calle, sobre todo en las cercanías de una escuela infantil por el peligro constante para los menores" dijo Serrano.

El edil considera que "no es lógico no utilizar el mes de agosto para proceder a los arreglos tan necesarios en la calle y no pueden decir que no lo sabían", después de haberlo "denunciado" en varias ocasiones, "sin que haya una previsión del inicio de las obras antes de que comience el curso escolar en septiembre" advirtió.

En este sentido, el portavoz de UCOR criticó "la falta de gestión de este equipo de gobierno que permite el deterioro de la ciudad día tras día, sin tomar las medidas necesarias, mientras los vecinos siguen pagando las consecuencias", sentenció Serrano.