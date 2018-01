La UCO vuelve a batir su récord de captación de fondos para proyectos internacionales

La Universidad de Córdoba (UCO) ha batido su propio récord tanto en número de proyectos concedidos como financiación recibida procedentes de convocatorias internacionales de I+D+i por segundo año consecutivo. Según los datos de la Oficina de Proyectos Internacionales (OPI), durante 2017 los equipos de investigación han conseguido 13 nuevos proyectos de I+D+i europeos, cinco más que al año anterior, con un presupuesto que supera los 2,8 millones de euros en términos absolutos y que supone el máximo importe anual hasta el momento. En cuanto al número de solicitudes, 69 propuestas fueron presentadas el pasado año, obteniendo una tasa de éxito de un 8% superior a 2016.

Entre los proyectos concedidos, siete de ellos se enmarcan directamente dentro del Programa para la Investigación e Innovación de la Unión Europea (Horizonte 2020), quedando otro más en lista de reserva. Además, otros tres proyectos han recibido financiación a través del esquema ERA-Net y tres más en la primera convocatoria del Programa Interreg 2014-2020.

Los datos ofrecidos por la OPI revelan de nuevo el potencial investigador de la UCO en agroalimentación, con la firma de cuatro iniciativas enmarcadas en el Reto Social 2 (Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía) y otras dos se relacionan con aspectos medio ambientales dentro del Reto Social 5 (Acción por el Clima, eficiencia de los recursos y materias primas). Dentro del Reto Social 1 (Salud, cambio demográfico y bienestar) se ha concedido el proyecto Boost: Building social and emotional skills to BOOST resilience in children and young people, cuya investigadora principal en la UCO es Eva María Romera.

Finalmente, en la primera convocatoria del Programa Poctep (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal), se han concedido la propuesta Biomasstep (Desarrollo y transferencia a las empresas bioenergéticas de una tecnología innovadora NIR, Near-Infrared Spectroscopy, para el análisis rápido y económico de la calidad de biomasa autóctona del área transfronteriza); el proyecto ALGARED+ (Red transfronteriza para el desarrollo de productos innovadores con microalgas) y el proyecto Prodehesa Montado (proyecto de cooperación transfronteriza para la valorización de la dehesa-montado), a cargo de los profesores María del Pilar Dorado, Emilio Fernández y Vicente Rodríguez, respectivamente. El proyecto Biomasstep también está liderado por la UCO a nivel europeo.