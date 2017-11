La UCO lidera el índice de transparencia de las universidades públicas andaluzas

La Universidad de Córdoba (UCO) es la institución académica andaluza con mejor índice de transparencia y de las primeras de España, tal y como recoge el informe Examen de transparencia 2016, realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT), que analiza por sexto año consecutivo esta cualidad en la web de las 49 universidades públicas y, por cuarto año, las 26 instituciones privadas españolas. En esta nueva edición, es la Universidad de Cantabria la que cumple con todos los índices y consigue la máxima puntuación: 27 puntos. A continuación aparece la UCO, que según este informe, forma parte de las seis universidades de España que obtienen la segunda mayor puntuación posible (26 puntos), y comparte posición con las instituciones de Castilla La-Mancha, Jaén, La Rioja, Pompeu Fabra (Barcelona) y la Rey Juan Carlos de Madrid. Desde el inicio de la elaboración de este informe, la UCO ha ido aumentando su grado de transparencia y el cumplimiento de los indicadores, pasando de los 17 puntos obtenidos en el estudio de 2011 a los 26 de 2016, que son los mismos que obtuvo en la edición de 2015.

Este informe se basa en los resultados de 26 indicadores agrupados en hasta nueve áreas: misión, plan estratégico, personal, gobierno, oferta y demanda académica, claustro, alumnos, información económica y resultados. En este caso, la UCO los cumple todos y, por tanto, se integra en el grupo de las universidades transparentes. Éstas, según el estudio, responden a dos criterios: el cuantitativo, que obliga al cumplimiento de al menos 20 de los 26 indicadores de transparencia, y el criterio cualitativo. En este caso, el informe especifica que entre los 20 indicadores de transparencia "deben incluirse necesariamente dos de los indicadores relativos a la información económica: estados financieros e informe de auditoría".

El único que incumple la institución académica en este caso hace referencia a las actas, un indicador relativo que ha aparecido este año por primera vez. Según la información facilitada por la Fundación Transparencia en relación con el cumplimiento del indicador de la publicación de las actas, existen dos grupos que no cumplen esta exigencia por diferentes motivos. Un primer grupo constituido por aquellas universidades que no publican las actas y un segundo grupo integrado por las universidades que cumplen parcialmente este indicador por distintos motivos: bien al publicar las actas del Consejo Social o del consejo de gobierno pero no ambas (como las universidades de Alcalá, de Huelva y de Valencia), bien por publicar el orden del día de las convocatorias del consejo de gobierno, pero no las actas de la reunión con los acuerdos adoptados o bien porque la información no está actualizada. Como ejemplo, el documento expone el caso de la Universidad de Santiago de Compostela, cuyas últimas actas publicadas del Consejo Social corresponden al año 2015. No obstante, la UCO sí que publica e incluso remite a los medios e comunicación el orden del día de las sesiones de los consejos de gobiernos y en su boletín oficial (Bouco) se pueden consultar este tipo de información.

Mientras que la UCO y la Universidad de Jaén son las primeras instituciones andaluzas de este ranking, la tercera de la región que aparece es la de Málaga, que cumple 25 de los requisitos de esta clasificación, la misma que ha obtenido la Pablo de Olavide, de Sevilla. Tras ella se encuentran la Universidad de Huelva, con 23 indicadores, mientras que la de Sevilla confirma 22. A continuación aparecen registradas las instituciones académicas de Granada, con 21 indicadores, y la de Almería, con una veintena; todas ellas aparecen incluidas en el apartado de universidades transparentes.

El informe, por otra parte, define a las universidades translúcidas como aquellas que cumplen al menos quince indicadores, aunque con ciertos matices. Y es que en este grupo incluye, por ejemplo, a la Universidad de Cádiz, que cumple 23 indicadores. No obstante, el informe Examen de transparencia aclara que la institución gaditana está clasificada como tal porque "pese a cumplir 20 o más indicadores -criterio cuantitativo- no cumplen el criterio cualitativo: publicar los estados financieros y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico de 2016". En este grupo, el documento incluye también a la Universidad Internacional de Andalucía, que cumple 17 de los citados requisitos.

En sus conclusiones, la Fundación Compromiso y Transparencia destaca que "la mejoría, en el caso de las universidades públicas, ha sido notable desde la publicación del primer informe hace seis años, logrando en esta edición de 2016 que un 55% de los centros sean clasificados en el grupo de transparentes, un 41% en el de Translúcidos y solo dos (4%) en el de opacos". Subraya también que el 80% de universidades públicas cumplen en esta edición con 20 o más indicadores de un total de 27.