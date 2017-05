La UCO se queda hasta octubre sin representación estudiantil

Los alumnos de la Universidad de Córdoba (UCO) no cuentan con representación estudiantil. Sí, es cierto, y es la primera vez que en la historia de la institución académica ocurre una situación de estas características. Es decir, que nunca antes los alumnos no habían tenido a uno de sus compañeros al frente del Consejo de Estudiantes (CEU). Con todo ello, no será hasta octubre cuando se convoquen elecciones -según las previsiones que se barajan en el seno de la UCO- a este órgano de representación, siempre y cuando se presente, al menos, una candidatura .

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Pues, simplemente, por la dimisión del que era el presidente del CEU, José Emilio Carbonell, alumno de Ciencias de la Educación, que resultó elegido como tal en noviembre del año pasado, y que presentó su dimisión hace poco más de un par de semanas. Una decisión que tomó, según explicó ayer a el Día, después de que el secretario del CEU, Ángel Capote, anunciara la intención de presentar una moción de censura -que contaba con el apoyo de un tercio de los 31 miembros del consejo- para acabar con el equipo que hasta entonces integraba este órgano, que representa a los más de 17.000 alumnos que están matriculados en la UCO. Una moción que, según Carbonell, "no era válida, ya que ni pasó por el Registro de la Universidad", y en la que tampoco se acreditaba ningún DNI. Finalmente, la citada moción ni siquiera se llegó a presentar de manera oficial. Sin embargo, el hecho de que alguien dentro del equipo del CEU ya hubiera anunciado la intención de desalojar a su máximo responsable , se fue propagando por el seno de los diferentes consejos de estudiantes de cada facultad hasta que Carbonell tuvo conocimiento de ella. Ante ello, el presidente del CEU tomó la decisión de cesar el Ángel Capote y también al tesorero del CEU Alberto Cruz-Dosch, ambos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Una decisión que, además, hizo que la secretaria del órgano de representación estudiantil hasta entonces, Cynthia Bustos, presentara también su dimisión. Con toda esta sucesión de acontecimientos, el CEU se resquebrajó por completo la pasada Semana Santa.

Pasadas ahora apenas dos semanas, Carbonell aseguró que "no podíamos más" y criticó "los ataques y acusaciones falsas" que han recibido. La decisión de dimitir como representante de los alumnos de la UCO, continuó, "fue muy dura". Tras su paso por el CEU y presentar su renuncia, ante las desavenencias surgidas con el resto de integrantes del consejo, Carbonell destacó que "para nada" se volvería a presentar. Subrayó también el trabajo que su equipo ha llevado a cabo en todos estos meses y señaló que "uno de los mayores logros" en todo este tiempo ha sido el de conseguir que la biblioteca de la Facultad de Medicina de Medicina y Enfermería abra durante el periodo de exámenes las 24 horas del día.

Ante la ausencia de representantes en el CEU, el vicerrector de Estudiantes, Alfonso Zamorano ya informó de la creación de una subcomisión para decisiones estudiantiles, de la que forman parte él mismo y los diez presidentes de los consejos de estudiantes. Una medida adoptada ante la imposibilidad de convocar elecciones en periodo de exámenes, tal y como marca la reglamentación actual. El Vicerrectorado indicó a la comisión que esta situación se ha debido a cuestiones internas "en las que nunca ha entrado y nunca entrará". "Su función está para mediar en lo que sea necesario y velar, junto con los representantes estudiantiles, por el bien de los estudiantes de la UCO. Ese es el objetivo para el esfuerzo y el trabajo: los estudiantes", anotó.