La UCO incrementa un 9% los recursos propios para investigación

La investigación es uno de los puntales sobre los que se asienta la Universidad de Córdoba (UCO) y, en el último ejercicio, ha habido un incremento de un 9 % para financiar con recursos propios la actividad investigadora de la institución. Éste es solo uno de los datos que incluye el Informe Anual de Gestión correspondiente a 2016 y que se presenta hoy en el claustro. El informe, que se puede consultar en la página web de la UCO, señala que la cofinanciación de los contratos de convocatorias públicas competitivas (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, entre otros) ha supuesto una inversión adicional de 478.354 euros con lo que el total dedicado a investigación asciende a 1.906.781 euros.

El citado documento, que presenta esta mañana el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ofrece un resumen pormenorizado de toda la actividad desarrollada a lo largo del pasado ejercicio en el seno de la institución. Así, uno de los apartados se centra en la calidad de la docencia de las asignaturas y que se basa en una serie de visitas. Una de ellas es la visita definida como no pautada y que se realiza a las aulas de las asignaturas con alguna incidencia no justificada en el mismo cuatrimestre del curso anterior. Tras esta visita a cada asignatura, se constata o que la incidencia no persiste, que se ha resuelto o, en su caso, la reincidencia. En este último caso, se notifica al profesorado afectado, para su justificación y explicación. Pues bien, según el citado informe, en el primer cuatrimestre del curso 2015-2016 se efectuaron 38 visitas no pautadas a asignaturas que habían presentado incidencias, lo que supone un porcentaje del 1,11% sobre el total de materias. Las de mayor reincidencia (4), suponen el 0,11% del total. En el segundo cuatrimestre, por su parte, se efectuaron 29 visitas no pautadas, 0,82% sobre el total de asignaturas, existiendo cinco con reincidencia (0,14%). El documento señala también que solo una de las incidencias del curso no tuvo justificación, y está siendo objeto de un seguimiento específico en colaboración con el Departamento, si bien, el informe no determina cuál es.

La institución ha convocado 55 plazas de ayudante doctor y 16 de profesor asociado

El envejecimiento de la plantilla de profesores e investigadores es uno de los campos de batalla de la UCO en los últimos años, un objetivo que, a tenor del citado informe, "se ha cumplido". La institución asegura que "se están estableciendo mecanismos para poder estabilizar al personal y cubrir necesidades mediante figuras estables, y dar a cada tipo de plaza ordinaria y no ordinaria del Persona Docente Investigador (PDI) su auténtico valor y lugar, siendo utilizadas para lo que fueron creadas y tratando de reconducirlas a su condición". Así, destaca que para ello durante el pasado curso se convocaron, entre otras, 55 plazas de ayudante doctor y también 16 plazas de profesor asociados, 23 de profesor sustituto interino; éstas, según el informe, "para paliar las necesidades docentes surgidas sin carácter estructural".

A todos estos apartados se suman otros como el referido a la eficiencia energética. En este punto, la UCO destaca la puesta en marcha del nuevo contrato de suministro eléctrico en la modalidad de "precio indexado a pool", desde el mes de junio, lo que supone "un importante ahorro en la facturación, que se estima hasta final de año por encima de los 200.000 euros y que de forma anual se estima podría llegar por encima de los 400.000 euros, siempre de forma comparativa con el contrato comercial anterior".