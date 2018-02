La UCO incluye en su Plan Social préstamos de más de 6.000 euros

La plantilla de la Universidad de Córdoba (UCO) cuenta con una más que variada oferta de beneficios. El número de trabajadores, según consta en el portal de transparencia de la institución académica con datos de 2016, es de 2.560 personas, de la cuales son: 1.371 son profesores -incluidas todas las categorías-, 754 pertenecen al sector del personal de administración y servicios -funcionarios y laborales- y 435 contratados con cargo a proyectos. Bien, pues todos ellos disponen de un mismo reglamento de Acción Social que aprobó la UCO en su último consejo de gobierno y que incluye la concesión de préstamos por hasta un máximo de 6.010 euros.

Según consta en el citado reglamento, la plantilla de la Universidad puede solicitar un préstamo reintegrable a partir de los 301 euros y hasta los citados 6.010. Las cuantías de estos adelantos de dinero pueden ser también de 601, 901, 1.202, 1.502, 1.803, 2.103, 2.404, 2.704, 3.055, 3.606,3.906, 4.207, 4.507, 4.808, 5.108, 5.409, 5.079 y 6.010 euros. Eso sí, el reintegro de cada préstamo depende de la cantidad solicitada. Por ejemplo, el plazo es de 12 meses para quien haya pedido 901 euros como máximo, mientras que para devolver los 6.010 euros se tienen hasta 60 meses.

La adquisición de material escolar es otra de las prestaciones contempladas

Eso sí, la UCO establece una serie de requisitos a la hora conceder estos préstamos y, por ejemplo, es incompatible si el trabajador ha solicitado un anticipo. Además, no se puede solicitar otro préstamo hasta que no pasen dos años desde el anterior "siempre que no se encadenen tres de forma consecutiva", detalla el plan. En su petición, el solicitante tiene que "motivar suficientemente" y aportar "toda aquella documentación que sea oportuna". Es una comisión de Acción Social la que se encargará de decidir si concede o no el préstamo "en función de aplicación restrictiva en la concesión, por insuficiencia de fondos dedicados a esta modalidad de ayuda o bien por no estar suficientemente motivada", añade el plan.

Pero, ¿cuánto dinero destina la UCO a su plan de Acción Social? Pues, cada año establece una cuantía que "debe tender al 1,5% de la masa salarial, sin superar dicho porcentaje". En el caso del presupuesto de 2017, para Acción Social la Universidad destinó el 1,35% de la masa salarial, en vez del 1,2% de las cuentas de hace ahora dos años. Según consta en los presupuestos correspondientes al año pasado, la UCO consignó para desarrollar este programa 977.215 euros.

La adquisición de libros de texto y de material escolar para hijos de empleados de la UCO también está contemplada en este programa. La prestación, en este caso, es de una ayuda de hasta 162,5 euros para Infantil, Primaria y primer ciclo de Secundaria y de hasta 216,7 euros para el segundo ciclo de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, estudios de Enseñanzas Artísticas Profesionales, así como para las enseñanzas de idiomas. Pero aún hay más, porque la plantilla de la UCO, junto a sus cónyuges, también tiene ayudas para comprar libros de texto de hasta 324,7 euros. Junto a todas estas opciones, la institución académica también ofrece ayudas de hasta 596 euros para sufragar "parcialmente los gastos ocasionados en concepto de comedor escolar, desde el ciclo de Infantil hasta el de Secundaria", según consta en el citado documento, que suma otra subvención de un máximo de 216,7 euros para abonar los gastos de los servicios de aula matinal en Infantil y Primaria. Tampoco faltan dentro de este lote las ayudas para "cubrir los precios públicos por servicios de la primera matrícula" de las enseñanzas que se imparten en la institución, tal y como recoge el reglamento.

Las ayudas para la compra de la primera vivienda también forman parte del plan de acción social universitario. En este caso, especifica que la cuantía máxima del préstamo hipotecario no puede ser superior a los 150.000 viviendas.

Junto a la plantilla de la UCO, estas ayudas también las pueden solicitar jubilados que hayan prestado sus servicios en la Universidad como funcionario de carrera o personal laboral fijo y que se haya jubilado en la misma.