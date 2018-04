La UCO facilitará el acceso de jóvenes de Las Palmeras a la universidad

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) aprobó ayer en sesión ordinaria la convocatoria de ayudas para favorecer la incorporación y promoción académica del alumnado del barrio de Las Palmeras. Esta convocatoria, que se enmarca en el convenio que la UCO suscribirá con la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras, para la realización de un proyecto de responsabilidad social, tiene como objetivo ofrecer una ayuda económica que permita cubrir las necesidades básicas necesarias para acceder a sus estudios universitarios, según detalló la Universidad. Para ello, se convocarán tres ayudas durante el curso 2018-2019, prorrogables para el curso 2019-2020, con una dotación presupuestaria para cada familia de 350 euros por cada mes del curso académico.

Este acuerdo del consejo de gobierno de la UCO viene pocos meses después de que el Pleno del Ayuntamiento respaldara al completo la aprobación del Plan Integral de Palmeras. El objetivo de dicho plan, que ha sido elaborado por los propios vecinos de la zona, es que el barrio pueda salir de una situación de exclusión social en la que lleva inmerso casi toda la vida. Este proyecto no es nuevo, la Asociación Unión y Esperanza de Las Palmeras empezó a redactarlo hace ya dos años consiguiendo el apoyo del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad, además de la propia Universidad de Córdoba. El año pasado también se mantuvo una reunión para ratificar dicho acuerdo y ahora es cuando comienzan a llegar la soluciones reales.

Dentro de ese proyecto, la educación es un punto clave. Más allá de la necesidad de inversión económica que revierta en mejores infraestructuras para el barrio o en un plan de reforma de vivienda -que ya ejecuta la Junta de Andalucía-, los vecinos de Las Palmeras han reclamado en varias ocasiones una apuesta real por la educación. Según apuntó en su día la citada asociación para defender la aprobación de ese plan integral, el 80% de la población del barrio no tiene estudios, un porcentaje altísimo si se compara con la media de la ciudad.

Con respecto a la educación, por ejemplo, ya se ha reclamado a la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones, un modelo educativo integrador que tenga en cuenta la realidad del barrio, así como la concesión de escuelas taller y apostar por un colegio unitario en vez de los dos existentes.

Los propios vecinos han reconocido que las ayudas han llegado durante muchos años, sin embargo las mismas no han tenido continuidad y no se han basado en un plan de fondo que gestionara las necesidades reales del barrio y no han ido hacia la raíz del problema.

En cuanto al programa de ayudas puesto en marcha por la UCO, la medida se encuadra "en el convencimiento" de la institución académica "de la necesidad de incrementar su compromiso con la mejora del entorno que le rodea, queriendo actuar como una universidad inclusiva, que pone en marcha estrategias para que la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad sea una realidad".

La institución académica detalló que los solicitantes de estas ayudas deberán ser alumnos que realicen sus estudios de Bachillerato, Formación Profesional y el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que tengan su residencia habitual en el barrio de Las Palmeras, con una permanencia en esta zona de la capital de, al menos, un año a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria. También, preferentemente, deberán haber realizado sus estudios de Educación Obligatoria en los centros del barrio.

Estas ayudas no suponen la única partida que la UCO destina a becas para ayudas al alumnado. Por ejemplo, el pasado 16 de abril la institución académica cerró el plazo para solicitar una de estas becas, que cuentan con un presupuesto de 230.000 euros. El vicerrector de Estudiantes de la UCO, Alfonso Zamorano, explicó en su momento que esta modalidad de ayudas se puso en marcha "porque nuestro lema siempre ha sido que ningún estudiante abandone la UCO por cuestiones económicas". "Son becas que complementan las del Ministerio de Educación, sobre todo, en temas de matrícula", añadió. Las ayudas están dirigidas a los estudiantes de grado y máster que tengan algún tipo de necesidad económica justificada y documentada y el importe que recibe cada alumno depende de su matrícula. Además, se incluye una bolsa para transporte siempre que se justifiquen igualmente esos requisitos. Para poder acceder a una de estas becas, los estudiantes tienen que cumplir con una serie de exigencias, como los económicos de las becas del Ministerio de Educación, además de un porcentaje de créditos aprobados en el curso anterior según las ramas de conocimiento. En cada convocatoria son unos 450 los alumnos los que reciben estas becas en el seno de la UCO, una de las pocas instituciones que concede esta ayuda a la totalidad de los alumnos que reúnen los requisitos.