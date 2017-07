La UCO estudia ampliar Derecho con un nuevo edificio en su interior

La Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO) se queda pequeña. La falta de espacio es una constante del centro de Puerta Nueva, una situación que arrastra desde hace años. Aunque en los últimos ejercicios se han llevado a cabo obras de para intentar paliar esta situación, el aumento del número de alumnos hace imprescindible ganar espacio. Para ello, la institución académica trabaja en varios proyectos en un intento de encontrar más superficie útil en el inmueble.

Así, el vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras de la UCO, Antonio Cubero, explicó a el Día que una de las iniciativas que se quieren llevar a cabo pasa por ejecutar "obras internas para ganar cuatro o cinco aulas". Una de esas opciones, explica, es "hacer un nuevo edificio en la entrada principal de la facultad", ya que hay espacio para ello. Se trata de un proyecto que "no rompe la fachada" y que aliviaría esta situación. La otra posibilidad que manejan en la UCO es hacerse con un solar que hay "detrás de la plaza de Magdalena", anota. Para ello, indica Cubero, "se trabaja con la Gerencia de Urbanismo desde hace muchos meses para que nos ayude a desbloquear la situación de la propiedad del solar, que es compleja".

La primera fase de la reparación del Hospital Clínico Veterinario costará 550.000 euros

Además de estos proyectos en infraestructuras, la UCO tiene previsto desarrollar en el plazo de un año la puesta en marcha del segundo edificio del Vial Norte, justo al lado del que ahora ocupan Ucodiomas y Fundecor. El objetivo, según avanza el vicerrector, es llevar al futuro inmueble "un núcleo de aulas de la Facultad de Ciencias del Trabajo". La falta de espacio en este centro, ubicado en el entorno de la torre de la Malmuerta, es la causa principal. No en vano, los estudios de Turismo se imparten ahora en un anexo ubicado en el Campus Menéndez Pidal. Encontrar la financiación suficiente a través de la Junta para llevar a cabo esta obra es clave, ya que el presupuesto de la misma oscila entre "los cinco o los seis millones de euros", calcula.

También en el plazo de un año, el vicerrectorado de Infraestructuras de la UCO quiere sustituir la climatización de la Facultad de Ciencias de la Educación y terminar la que ha llevado a cabo en la Escuela Politécnica de Belmez y en el centro de Filosofía y Letras.

Y si las obras citadas son las que se pretenden llevar a cabo en un año, a corto plazo el Vicerrectorado de Infraestructuras proyecta algunas más. Así, Cubero avanza que una de ellas es la primera fase de la reparación del Hospital Clínico Veterinario, ubicado en el Campus de Rabanales. La razón no es otra que los daños que el inmueble presenta debido, entre otros motivos, a que está construido sobre arcillas expansivas. Un problema que hace que "la cimentación del edificio no sea adecuada", subrayó el vicerrector, quien a pesar de esta situación aclaró que en el hospital "no hay peligro". Con todo ello, el objetivo es llevar a cabo obras para la mejora de la cimentación del Hospital Clínico Veterinario y la reparación de la urbanización. El coste previsto de estas actuación, según Cubero, es de unos 550.000 euros y la intención es comenzar las obras a lo largo del verano.

Las obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora (RAM) son otras de las actuaciones que va a realizar la institución académica a corto plazo. Para ello, se han previsto 400.000 euros y responden a las peticiones y necesidades expresadas por los diferentes centros que forman parte de la UCO. Cubero informó de que será a partir del próximo mes de septiembre cuando se puedan llevar a cabo todas estas actuaciones, que tienen que pasar por consejo de gobierno.

Un proyecto de sustitución de los sistemas de alumbrado interior y exterior y la puesta en marcha del plan de mejora de invernaderos de investigación, situados en el Campus de Rabanales, son otras de las iniciativas puestas en marcha por la UCO y que cuentan ccon un presupuesto de 400.000 euros.