La UCO destinará 5,5 millones de euros al nuevo edificio del Vial Norte

La Universidad de Córdoba (UCO) destinará hasta 5,5 millones de euros en la puesta en marcha del que será el segundo edificio en la zona del Vial Norte que levante la institución académica. Se trata de un proyecto en el que los máximos responsables de la Universidad trabajan y con el que, además, pretenden solucionar la falta de espacio de la que adolecen algunos de sus centros en los últimos años. El vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras de la UCO, Antonio Cubero, ha informado a el Día de que el objetivo es que la licitación del concurso del proyecto del futuro inmueble esté lista y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "antes de fin de año". Y en ello están en el seno de la UCO, trabajando para conseguir que el proyecto se pueda poner en marcha y en conseguir la financiación necesaria para poder llevar a cabo esta obra. Una vez que esté ejecutado, en el futuro edificio se instalará el grado de Turismo -en el que el año pasado se matricularon 472 alumnos, según los datos del portal de transparencia de la UCO-, además de másteres y cursos de posgrado que imparte la Universidad, entre otros espacios.

La edificación de este nuevo inmueble vendrá a dar respuesta a la citada falta de espacio que tienen algunas facultades como la de Ciencias del Trabajo, ubicada en el entorno de la Torre de la Malmuerta. Tanto es así que este centro se ha quedado pequeño con la incorporación de todos sus grados y la llegada de los estudiantes. Es más, los alumnos del grado de Turismo no reciben clases en sus aulas debido a que no hay terreno. En un principio, esta titulación se tuvo que trasladar hasta la facultad de Filosofía y Letras, en la plaza del Cardenal Salazar y, posteriormente, hasta el Campus de Rabanales. Sin embargo, según matizó Cubero, este campus "está casi al completo". Así, desde el pasado curso alumnos y profesores de este grado -que originariamente se debería haber impartido en las instalaciones de Ciencias del Trabajo, junto a las titulaciones de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y al itinerario conjunto de Turismo y Traducción e Interpretación- reciben e imparten clases en un edificio ubicado en el Campus Menéndez Pidal, muy cerca del Hospital Provincial porque literalmente, según el vicerrector de Infraestructuras de la UCO, "no caben en Ciencias del Trabajo" y con este traslado "se mejoran las condiciones de ubicación".

Para acondicionar este inmueble al mundo docente, la institución académica ha llevado a cabo diversas obras de mejora. Entre ellas, según Cubero, se ha realizado la renovación del aulario, la dotación de medios de proyección, la incorporación de un aula de informática y se han instalado nuevos pupitres. Por el momento, continuó, lo que falta es completar "un aula y media y algo de mobiliario".

El solar en el que se levantará el segundo edificio de la UCO del Vial Norte se encuentra junto al primero, que alberga la sede de Ucoidiomas y Fundecor -entre otros espacios académicos-, y que fue inaugurado hace tres años tras una inversión de 7,4 millones de euros. El inmueble cuenta con una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, que se reparten en un total de cuatro plantas y dos sótanos. Este espacio contó con una partida de 7,4 millones de euros concedida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. En su momento se trató de una subvención excepcional, ya que la inversión no se incluía entre las actuaciones a realizar por la UCO que se recogían en el plan plurianual de inversiones 2006-2010.

Mientras tanto, la UCO lleva a cabo diferentes obras en varias de sus instalaciones, como las que se acometen de mejora en el Hospital Clínico Veterinario, ubicado en el Campus de Rabanales, valoradas en más de medio millón de euros. También en Rabanales se ha puesto en marcha un plan de mejora de invernaderos de investigación, con un coste de 400.000 euros; su finalización está prevista para los meses de octubre o noviembre.

La de Ciencias del Trabajo no es la única facultad de la UCO que carece de espacio suficiente para dar cabida a todo su alumnado. Otro de los centros que arrastra la falta de más superficie es la Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, enclavada en el entorno de Puerta Nueva. Tanto es así que la institución académica, tal y como avanzó este medio, estudia la opción de levantar otro inmueble en su interior, justo en la entrada principal del edificio.