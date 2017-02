La UCO busca emprendedores

Enseñar a los estudiantes universitarios que la creación de una empresa puede llegar a ser una alternativa profesional atractiva frente al empleo por cuenta ajena y desde la que también se pueden desarrollar otras competencias y habilidades personales es uno de los retos de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo de la Universidad de Córdoba (UCO). Un programa académico que afronta en 2017 su cuarto año de actividades y que cuenta con un nuevo director, el catedrático de la institución académica Alfonso García Ferrer.

La cátedra presentó ayer su programación anual y una de las acciones fundamentales es la implicación del profesorado en esta tarea de impulsar el espíritu emprendedor entre los alumnos de la UCO. De lo que se trata, según explicó la responsable del área de emprendimiento de la citada cátedra, María José Romero, es que el profesorado "sea cómplice en las actividades" de fomentar el interés de los estudiantes en crear empresas o desarrollar ideas. Prueba de ello, es la puesta en marcha del proyecto Profesor emprende, por el que se invita a un docente a tomar un café y, en torno a esa cita "dar a conocer las actividades empresariales" que se pueden desarrollar, anotó.

La institución busca que se generen "ideas de negocio y que sean viables"

En la misma cita se presentó la web www.emprendeuco.es, un portal creado con el objetivo de "integrar la información acerca del emprendimiento y para que haya un escaparate único", anotó Romero. La web, entre otros servicios, muestra los diferentes programas de formación sobre esta materia que se desarrollan a través de la UCO, como el Telefónica Open Future, un espacio donde los jóvenes pueden encontrar oportunidades para el desarrollo de aplicaciones, o el concurso Santander Yuzz, dirigido a a universitarios que quieren introducirse en el mundo empresarial y desde el que se ofrece formación, apoyo y asesoramiento durante todo el desarrollo de tu plan de negocio.

Romero incidió en que el objetivo de la Cátedra y la citada web es que por parte de los estudiantes "se generen ideas de negocio y que sean viables". A su juicio y, después de cuatro años de funcionamiento de este programa en el seno de la UCO "al alumnado le cuesta cada vez menos" eso de convertirse en empresario o poner en marcha una idea. No obstante, continuó, "al principio hay que romper la barrera y cambiar la idea de que ahora hay más opciones de trabajo". Como dato, Romero aludió a un estudio estadounidense que, según anotó, recoge que "un 80% de las profesiones de 2014 no existían en 2010". Es decir, de lo que se trata es de desterrar la idea de que esperar a que se produzca el contrato por parte de una empresa cuando se acaba la formación académica por la posibilidad de tener una idea y convertirla en una realidad tangible y económica. Buena prueba de este mensaje es lo que recoge la propia Cátedra en su web: "Emprender es mucho más que montar una empresa. Las actitudes para emprender y liderar son aquellas que despertarán tu vida en todos los sentidos". Desde su puesta en marcha y, según Romero, desde esta cátedra se han apoyado y han salido ya más de una decena de empresas que están en marcha. Algunas de estas son Click and Training, un buscador de centros deportivo, spa, piscinas o clínica de fisioterapia por precios o Las aventuras de Tate, una aplicación para tablets que acompaña a los niños con dificultades en el lenguaje y el habla durante el proceso de aprendizaje.