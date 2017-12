La UCO diseña una aplicación para detectar salmonela durante la fermentación del yogur

Científicos del grupo de investigación Higiene Brotamológica (Hibro) de la Universidad de Córdoba (UCO) han diseñado una herramienta digital que predice la aparición de salmonela en el yogur elaborado al estilo tradicional bajo unas condiciones concretas de temperatura y salubridad. La UCO informó ayer de que esta herramienta está integrada en la aplicación informática MicroHibro, que pronostica el riesgo microbiano. Además, este instrumento de simulación permite establecer la vida útil de un alimento y conocer cómo se comportan los patógenos alterantes presentes en ellos.

La aplicación recoge los resultados del estudio Modeling the survival of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium during the fermentation of yogurt y publicado (Modelado de la supervivencia de la salmonela durante la fermentación del yogurt) en la revista Food science and technology international, en el que los expertos han analizado la concentración de la bacteria en yogures caseros para comprobar la influencia del pH en su supervivencia. "Los experimentos confirman que este microbio resiste a la acidez producida después de la transformación de la leche, aunque de forma residual", asegura a la Fundación Descubre el investigador de la UCO Fernando Pérez, responsable del estudio. Esta aplicación, desarrollada íntegramente por este equipo de investigadores, cuenta con la financiación de la Consejería de Economía y el Ministerio de Economía.

Según la misma información, para detectar y analizar la existencia de salmonela en este alimento, los expertos utilizaron leche fermentada preparada de forma casera. "Hemos desarrollado este estudio con un tipo de yogur tradicional, concretamente de origen turco", detalla Pérez.