El Tribunal de Cuentas reclama que se señalen los nombres del caso del Imdeco

El Tribunal de Cuentas, que investiga el caso sobre las supuestas irregularidades en los pagos a las concesionarias de las salas del barrio del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento en el que le solicita un informe en el que se especifique "quiénes fueron las personas que intervinieron en la ejecución y control presupuestario de los hechos denunciados". El escrito pide "nombres, apellidos y domicilio actual de aquellas personas que tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita". Además el Ayuntamiento debe informar sobre las "competencias y funciones que dichas personas ostentan". El requerimiento se enmarca dentro del proceso iniciado por el Tribunal de Cuentas tras emitir un informe en septiembre de 2017 en el que detectaba irregularidades en el procedimiento que seguía el Imdeco a la hora de pagar a las concesionarias el déficit que generan las salas de barrio. El Imdeco destina al año alrededor de 300.000 euros para suplir el déficit de las salas de barrio y se realiza a través de una subvención que se entrega a las empresas que explotan estos espacios. El informe del Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado las concesiones administrativas de los servicios deportivos del Ayuntamiento en el año 2013, considera que ese no es un mecanismo válido puesto que no cumple con los requisitos intrínsecos a una subvención. Es decir, que el dinero se destina de manera directa a la concesionaria y las subvenciones requieren de un proceso de concurrencia pública que no se da.

El órgano contable rechazó las alegaciones y recursos del Ayuntamiento y elevó el caso a la sala de Enjuiciamiento, que con este requerimiento da un paso más en el proceso judicial en el que se investiga un posible delito de "responsabilidad contable por alcance". Es por esto por el que se pide que se señale con nombre y apellidos a los que tuvieron responsabilidades en el Imdeco, que puede ir desde los propios consejeros a los técnicos. El tribunal exige al Ayuntamiento un amplio informe que esté suscrito por el representante legal del Imdeco y que incluya una extensa documentación. Por un lado, la justificación "de la concreta irregularidad" de la que ya dio cuenta la Fiscalía en julio y fue ratificada en octubre. Aquí se deben incluir desde los estatutos del Imdeco a los pliegos de condiciones por los que se rigen los expedientes de las siete salas de barrio investigadas. También se debe detallar la información sobre las subvenciones concedidas. En este apartado el Tribunal de Cuentas exige desde la justificación de las subvenciones y su finalidad a la información sobre si la las ayudas fueron "para prestación de los servicios deportivos o para otra finalidad". El órgano contable pide también que se informe si existió o no déficit de la explotación y si se revisaron los precios públicos. Todo esto debe acreditarse con documentación "técnica jurídica y económica que lo acredite". Igualmente también se solicita información sobre si los concesionarios justificaron el desequilibrio y si estaba vigente cuando el Ayuntamiento lo compensó, así como si los servicios deportivos se prestaron y si tienen carácter obligatorio. El Tribunal de Cuentas se centra también en el consejo rector del Imdeco y solicita información sobre si hubo aprobación de las subvenciones otorgadas en el marco del consejo. También pide el acuerdo del consejo rector del 23 de marzo de 2010 sobre "los informes ende Intervención en materia de concesiones", así como los que se aprobaron el 30 de julio de 2010 y el 31 de enero de 2011.

El requerimiento del Tribunal de Cuentas alcanza también a Intervención, a quien pide un informe sobre la existencia de consignación presupuestaria para el otorgamiento de estas ayudas y que especifique las partidas concedidas en cada expediente. Además, se debe detallar si las subvenciones fueron "debidamente justificadas", si hubo algún reparo, los criterios de la Intervención sobre este tipo de ayudas y la situación económica del Imdeco en 2013.

Los datos analizados por el Tribunal de Cuentas -que también tiene en cuenta otras capitales de provincia como Almería o Huelva- son de 2013, aunque desde el propio Ayuntamiento reconocieron que siempre se ha seguido el mismo modelo, incluso ahora. El Ayuntamiento contestó al Tribunal de Cuentas que las aportaciones para el déficit de las salas de barrio no ha supuesto ningún menoscabo para las arcas municipales, por lo que solicitó el archivo de las diligencias, aunque también reconoció que ajustará el procedimiento a lo exigido por el tribunal. El informe incluye a siete salas de barrio que, por contrato, tienen el derecho a recibir el déficit que se genera por cuestiones ajenas a su gestión.

La primera decisión del Ayuntamiento, instancias de la interventora, fue la de paralizar las ayudas que se estaban otorgando a los clubs que gestionan las salas de barrio, algo que se aplica desde primeros de este año. Las instalaciones afectadas son las de Guadalquivir, Valdeolleros, El Naranjo, Margaritas, Santuario, Ciudad Jardín y Fuensanta. Estos clubes gestionan las salas de barrio con los precios fijados por el Imdeco, por debajo de los que se pagan en el mercado privado, por este motivo es el Ayuntamiento el que paga el déficit de explotación a las concesionarias. El Imdeco tiene ahora 15 días para contestar al requerimiento del Tribunal de Cuentas.