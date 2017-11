El Tribunal de Cuentas ve una infracción contable en ayudas al Imdeco

El Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento a la investigación iniciada por las irregularidades detectadas en el procedimiento que sigue el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) a la hora de pagar a las concesionarias el déficit que generan las salas de barrio. El órgano judicial considera que los hechos pueden ser constitutivos de "responsabilidad contable por alcance" -un tipo de infracción que implica que puede haber un menoscabo en las cuentas públicas- por lo que ha elevado el asunto a la Sección de Enjuiciamiento. El Ayuntamiento ha presentado un recurso contra esta resolución.

El Imdeco destina al año alrededor de 300.000 euros para suplir el déficit de las salas de barrio y se realiza a través de una subvención que se entrega a las empresas que explotan estos espacios. El informe del Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado las concesiones administrativas de los servicios deportivos del Ayuntamiento en el año 2013, considera que ese no es un mecanismo válido puesto que no cumple con los requisitos intrínsecos a una subvención. Es decir, que el dinero se destina de manera directa a la concesionaria y las subvenciones requieren de un proceso de concurrencia pública que no se da.

Los datos analizados por el Tribunal de Cuentas -que también tiene en cuenta otras capitales de provincia como Almería o Huelva- son de 2013, aunque desde el propio Ayuntamiento reconocieron que siempre se ha seguido el mismo modelo, incluso ahora. El Ayuntamiento contestó al Tribunal de Cuentas que las aportaciones para el déficit de las salas de barrio no ha supuesto ningún menoscabo para las arcas municipales, por lo que solicitó el archivo de las diligencias, aunque también reconoció que ajustará el procedimiento a lo exigido por el tribunal. El informe incluye a siete salas de barrio que, por contrato, tienen el derecho a recibir el déficit que se genera por cuestiones ajenas a su gestión.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones presentadas por el Consistorio porque, apuntan, "no justifican debidamente las subvenciones concedidas" y por eso continúa con el procedimiento, que implica elevar el caso a la Sección de Enjuiciamiento. El gobierno municipal, no obstante, ha presentado un recurso ante esta notificación ya que considera que las posibles irregularidades son cuestiones de "forma" y no de "fondo". El gobierno municipal, además, se ha comprometido a modificar el mecanismo por el que se suple ese déficit en las salas de barrio del Instituto de Deportes.