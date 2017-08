Trassierra: un paraíso inconcluso para pasar el verano

Sin embargo, existen vecinos que, pese a que también se consideran afortunados, sí critican abiertamente la lentitud a la hora de llevar a cabo las reformas en el mismo. Rafael Valenzuela, que forma parte del grupúsculo de personas censadas en Trassierra, considera que "la capital ha descuidado nuestro pueblo". A su parecer, deberían desde el Consistorio mirar más por el entorno natural y urbano de la zona, debido a que se trata de "uno de los puntos más bellos de la provincia de Córdoba". Prueba de ello, afirma, son los dos parques que existen en el centro del pueblo. "Se llevaron el tobogán porque decían que era peligroso y no lo han vuelto a poner", lamenta, y señala al recinto recreativo vecino, que se encuentra vallado y pendiente de una reforma que debería haberse ejecutado en mayo. Resalta la carencia de servicios que existe en el pueblo, en el ámbito de la sanidad o el de la seguridad. "Hace falta arreglar esto y acondicionar el entorno, tanto para el visitante, como para los que vivimos aquí todo el año", concluye Rafael.

Dicho camino es un sendero de tierra que ha sido recientemente dividido en dos carriles mediante una serie de bolardos de madera que llevan hasta el comienzo de la senda que desemboca en los Baños y que ha de realizarse a pie. Precisamente en este camino se sitúa la parcela de Federico Córdoba que, según él, "se llena siempre de polvo y de ruido debido a todos los coches que circulan por el camino". Los vehículos continúan avanzando con el objetivo de encontrar un lugar donde aparcar y, al no encontrar ningún espacio habilitado o señalizado, "dejan el coche donde sea". También en el ámbito del tránsito automovilístico, Federico reivindica la necesidad de habilitar un lugar en el pueblo para que aparquen los autobuses que llegan diariamente en verano con senderistas para hacer excursiones organizadas. A día de hoy, sí existe una gran explanada en la que, según el delegado de la alcaldía en Trassierra, Jerónimo Salazar, cabrían 150 coches. Aún contando con las carencias mencionadas, Federico hace un balance general muy positivo de residir en la zona, y constata que, por regla general, "se vive estupendamente y muy tranquilo en verano".

Esta opinión es compartida por Arturo Chica, un joven estudiante cordobés cuya familia posee una finca situada en el camino previo a llegar al pueblo. La casa, que cuenta con dos plantas, piscina y un amplio terreno aún sin edificar, cumple las veces de residencia de verano familiar. Arturo afirma que, aunque sus padres suben de forma más asidua que él, cuando utiliza su casa de Trassierra lo hace para pasar el día en la piscina u organizar una barbacoa con sus amigos, algo que se vuelve más frecuente durante los meses de verano. "Además, como soy scout , algunas veces he utilizado la zona más silvestre de mi parcela como campamento base para hacer rutas por la zona", añade el joven. Ciertamente, y esto es algo en lo que coinciden tanto foráneos como los vecinos en el área, Trassierra cuenta con un gran número de bellos enclaves naturales, entre los que destacan el pantano del Bejarano, la Fuente del Elefante o los Baños de Popea.

Pequeños gestos, inmejorables resultados

Una de las denuncias más recurrentes por parte de los residentes en la zona de Trassierra es sin duda el exceso de basura en enclaves fundamentales como los Baños de Popea o la Fuente del Elefante, algo a lo que se añade la falta de personal que se encargue de su limpieza y mantenimiento. Los baños son, en concreto, un lugar muy popular entre los cordobeses, que acuden a pasar el día, y, en algunas ocasiones, no recogen los residuos que han generado. Para poner remedio a esto, el joven estudiante cordobés Miguel Díaz decidió echar a la mochila unas cuantas bolsas más, y la última vez que subió, fue recogiendo toda la basura que se encontraba por el camino. "Me gusta mucho venir a los baños y no quiero verlos lleno de basura", cuenta el joven, que piensa convocar a través de las redes sociales una batida de limpieza a principios de septiembre.