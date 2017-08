Toda la provincia está hoy en alerta amarilla por lluvia y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para hoy el aviso amarillo por lluvia y tormentas para toda la provincia. De esta forma, se espera que durante gran parte del día las precipitaciones sean las grandes protagonistas de la jornada tras la tímida aparición de ayer. En este sentido, la Aemet estima que las tormentas se mantendrán hasta las 12:00 con una probabilidad de un 95%. A partir de esa hora, y hasta las 18:00, desaparecerá la tormenta pero las probabilidades de que llueva seguirán en un 80%. Ya desde las 18:00 en adelante, la estimación de que llueva se reduce a un 25%. Para mañana, estos cálculos se sitúan entre un 30 y un 40%.

El resto de la semana también seguirá pasado por agua. Para el miércoles, la Aemet da una probabilidad de lluvia de entre un 60 y un 75%, muy parecido a lo estimado para el jueves. Las temperaturas frescas continuarán así acompañando a las precipitaciones si bien a finales de semana se espera un incremento en los termómetros. Tanto viernes como sábado no lloverá y las máximas llegarán a los 32 grados, algo más altas que el resto de la semana pero lejos de los días más calurosos del verano.

Y si las tormentas y las precipitaciones van a ser las grandes protagonistas, las temperaturas tampoco pasarán inadvertidas. Tras encadenar avisos naranjas y amarillos por calor, la Campiña vivirá una caída de temperaturas de más de diez grados, concretamente de 13 grados. Y es que, mientras las máximas de ayer se situaron sobre los 38-36 grados, para hoy las estimaciones apuntan a que el mercurio no subirá de los 25 grados. Esta caída de temperaturas viene además tras un fin de semana intenso de calor. Así, según los datos de la Aemet, la noche del sábado fue la más calurosa del año.

No se bajó de los 30 grados hasta las 03:00, cuando se registró una temperatura de más de 29 grados. Incluso la mínima del día llegó a registrarse ya bien entrada la mañana, a las 10:50, con 24 grados, por lo que durante la noche las temperaturas fueron superiores. Entre las 23:00 y las 07:00 las temperaturas no bajaron de los 26 grados. Para hacerse una idea de estos niveles solo habría que tener en cuenta que esta semana atrás, muy calurosa y con numerosos avisos, se llegó a mínimas de hasta 20 grados. Esta temperatura nocturna tan alta no fue una casualidad. Las nubes que cubrieron la ciudad la mayor parte del sábado crearon una sensación de bochorno que se unió al hecho de que las temperaturas aún no habían bajado porque las precipitaciones todavía no habían llegado. En cuanto al resto del día, las máximas llegaron en torno a las 17:30 con 32,9 grados.