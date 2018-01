Terapias que recomponen vidas

"Era un niño con problemas en el instituto y malas perspectivas y, al final, sólo necesitaba a alguien que creyera en él y lo consiguió". Es el ejemplo de uno de los chavales que son hijos de víctimas de violencia de género y que ha tratado Lola Rodríguez en Córdoba, miembro de la asociación Acción Social, que se encarga de atender las terapias que financia el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Este organismo de la Junta puso en 2009 el Servicio de Atención Psicológica a Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género y, desde entonces, Rodríguez ha trabajado con ellos. "Son niños agresivos e inseguros y si les preguntas por qué se enfadan te responden que su padre lo hace así", detalla y añade que muchos de ellos también llegan a esta terapia con ciertos trastornos y miedos, como el de no retirarse de su madre para protegerla en todo momento. No obstante, Rodríguez reconoce que algunos de los chicos a los que atienden "están en medio de los padres y, a veces, tienen que jugar a dos bandas y llegan a enfrentarse a ellos". En muchos casos, continua, "viven cosas que no son normales y aprenden, por ejemplo, que su madre no ha servido para nada y lo aprovechan".

Ante esta situación, este servicio del IAM se pone en marcha con el objetivo de reconducir este tipo de comportamiento. Así, Rodríguez expone que acuden a terapia cada dos semanas. Es la madre del menor la primera que entra en su consulta y en ella "da indicaciones de cómo han trabajado las anteriores semanas" y, posteriormente entra el niño. Los encuentros, anota, se celebran en horario de tarde para "que no falten al colegio".

Pero, ¿qué se desarrolla en este tipo de encuentros con los menores que son hijos de víctimas de violencia de género? Pues según indica esta experta, todo de pende de la edad. Así, reconoce que los niños de entre seis y diez años "son verdades esponjas y en un mes puedes ver los cambios". Para ello, utilizan cuentos, dibujos o "terapia dialéctica, es decir, explicando conceptos como la responsabilidad, la empatía, la autoestima, la seguridad en sí mismos o el control". Rodríguez destaca que con los adolescentes "cuesta un poco más", pero el "grado de éxito es elevado". También hace hincapié en que algunos de estos menores que son también víctimas de violencia de género "son muy perfeccionistas y sacan buenas notas". Así, se enfrascan en los libros "a pesar de lo que viven en sus casas", añade. Las terapias suelen durar entre seis y ocho meses y, tras ellas, "se les hace un seguimiento" para ver su evolución, añade.

A lo largo del año pasado, el Servicio de Atención Psicológica a Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género atendió en toda Andalucía a 545 menores y, de ellos, 60 en Córdoba. Ante estos datos, la directora del IAM, Elena Ruiz, subraya la "evidente vulnerabilidad" que sufren los hijos víctimas de la violencia que ejercen los agresores como consecuencia directa de la violencia de género. Por ello, pide de nuevo al Gobierno central "máxima celeridad" en la aplicación legislativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado año. Dicho pacto incluye evitar la custodia compartida en los casos de violencia de género, entre otros aspectos.