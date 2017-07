Tensión antes de las vacaciones

El último Pleno del verano vino cargadito. La corporación trató asuntos de relevancia no sin polémica, por la falta de informes en algunos casos y las amenazas de acudir a los tribunales en otros. Y venía ya además cargadito desde antes. Durante el fin de semana los concejales de la oposición y del equipo de gobierno se han intercambiado mensajes a través de las redes sociales que han culminado con una acusación de "república bananera" por parte del PP, que no ha sentado nada bien al cogobierno. Todo hacía presagiar, por tanto, que el Pleno iba a ser intenso, como así fue.

Lo cierto es que el cogobierno no lo tenía fácil al tener que justificar dos expedientes, uno que venía incompleto y otro con reparos a la intervención. Aquí había que echar mano de la experiencia y eso fue lo que hizo el PSOE sacando a escena al teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, en lugar de a la portavoz, Carmen González, que era lo lógico. Aumente toreó como pudo e intentó desviar el asunto a buenos y malos, proyectos sí o proyectos no. Además, porque años en esto no le faltan, le recordó al PP que ellos también levantaron algunos reparos, como el de la Copa Davis o el del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC). En este último asunto, el portavoz del PP, José María Bellido, le recordó que su propio grupo llevó el asunto a los tribunales, algo que ellos nunca habían hecho. Error. Ahí estuvo Aumente para recordar el paseíllo de él mismo y Juan Pablo Durán, entre otros, por la denuncia interpuesta por los populares en el caso Tremón, cuando el PSOE tildó de "pelotazo urbanístico" una proyecto presentado en Urbanismo en el anterior mandato del PP.

Aumente recuerda el levantamiento del reparo para el Centro de Convenciones

Pero no hubo solo referencias al pasado. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, quien reconoció que su gestión podía ser "mejorable" y haber adelantado algunos trámites, pero "yo no puedo cambiar facturas de fecha", dijo en alusión a las últimas informaciones que implicarían al PP de Córdoba y al propio Bellido en un supuesto amaño de facturas, una situación que por el momento no ha tenido recorrido judicial.

Otro de los rifirrafes del Pleno fue el protagonizado por Aumente y el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ya que el primero le afeó al popular que utilizara la expresión de "República bananera" para referirse al cogobierno. "Eso tiene connotaciones de corrupción y aquí no la hay", aseguró el teniente de alcalde de Presidencia. Fuentes intentó intervenir "por alusiones" en varias ocasiones pero no fue posible.

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, también tuvo sus más y sus menos con el PSOE después de que la portavoz, Carmen González, tuviera un comentario poco afortunado a través de las redes sociales. Un comentario "reprobable", lamentó Dorado, que además "hizo suyo la alcaldesa en un acto que no es propio de su cargo".

Demasiado tensión para terminar el mes y el curso político por lo que sólo queda esperar que los concejales recarguen las pilas en las vacaciones.