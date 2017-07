El TSJA desestima el recurso del CCF por la cesión de la ciudad deportiva

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por la Fundación Córdoba Club de Fútbol (CCF) contra el acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el que se anuló la cesión de una parcela del Parque del Canal que se realizó en la etapa del PP para que el club construyera una ciudad deportiva. El alto tribunal andaluz confirma la sentencia que emitió el juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis de Córdoba y asegura que la cesión "no se ajustó a derecho". El TSJA, además, condena a la Fundación a pagar las costas del proceso. Contra el fallo cabe recurso de apelación en un plazo máximo de 30 días.

La junta de gobierno local tomó ayer conocimiento de la sentencia, en la que se insiste en que la parcela en cuestión corresponde a una zona verde "de dominio público destinada a uso público por definición legal". Esto significa, según explica el letrado municipal que ha llevado el caso, Miguel Aguilar, que el uso "corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos". De esta manera, los otros usos compatibles, como el deportivo en este caso, "solo van a ser admisibles en cuanto no supongan restricción sobre el uso público del terreno", algo que, según el juez, no se da en este caso. La sentencia, de hecho, considera que la concesión que se pretendía "implicaría la exclusiva utilización del terreno afectado" por el titular o por los autorizados que el propietario quiera, algo que "a la luz de la normativa urbanística, no se ajusta a derecho". El fallo añade, en el fundamento jurídico sexto, que "las zonas verdes de dominio público quedarían imposibilitadas para el uso común de los ciudadanos, al quedar estos espacios en manos" de la Fundación Córdoba Club de Fútbol, "única habilitada por la concesión para otorgar el acceso a los mismos y su utilización". La desestimación del recurso ha llevado aparejada la condena de las costas del proceso.

La sentencia se sitúa al margen del conflicto que mantiene la entidad por los gastos de la obra

El presidente de la GMU, Pedro García, aseguró ayer que "esa cesión no estaba bien hecha y no se podía hacer como se hizo", pues se perjudicaba el interés general de la ciudad. De hecho, ese siempre fue el argumento esgrimido por el gobierno municipal de PSOE e IU al anular la cesión de suelo de modo que, en opinión de García, la resolución del TSJA "tiene ahora unas repercusiones políticas" evidentes.

En este sentido, recordó que el actual gobierno municipal "nunca" se opuso a "que el Córdoba CF tuviera una ciudad deportiva", pues en el Consistorio estaban "dispuestos a colaborar con el Córdoba para que tuviera unos terrenos en una parte de la ciudad, pero no que se les regalaran de esa manera los mejores terrenos que tenía la ciudad de Córdoba, porque lo que había detrás era un auténtico pelotazo urbanístico del anterior gobierno municipal con el Córdoba CF, en este caso con una pantalla que era la Fundación del Córdoba CF".

Este proceso se sitúa al margen del que mantiene la entidad blanquiverde con el Ayuntamiento y por el que le pide unos dos millones de euros por los gastos directos que invirtieron en el inicio de los trabajos de la ciudad deportiva. El asunto está aún en la vía administrativa y, si el Consistorio rechaza la propuesta del club, terminará en los tribunales. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, reconoció que "se puede dar la paradoja" de que un juez sí acepte esta indemnización porque se trata de procesos distintos.