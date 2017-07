El TSJA confirma que la cesión del suelo al CCF no se ajustaba a derecho

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por la Fundación Córdoba Club de Fútbol (CCF) contra el acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que anuló la cesión de una parcela en el Parque del Canal para que la entidad construyera la ciudad deportiva. La sentencia, que confirma la resolución dictada en diciembre de 2016 por el Contencioso Administrativo número uno de Córdoba, insiste en que la parcela se trata de una zona verde de dominio público, "destinada a uso público por definición legal". Esto significa que "corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos", de modo que "el uso por unos no impide el de los demás interesados". De acuerdo a la normativa del PGOU, los otros usos usos compatibles, como el deportivo en este caso, "sólo van a ser admisibles en cuanto no supongan restricción sobre el uso público del terreno", por lo que la concesión pretendida implicaría "la exclusiva utilización del terreno afectado" por el propietario, una circunstancia que "no se ajusta a derecho".

El teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, ha asegurado que la sentencia "nos da la razón por segunda vez" y ha recordado que "nunca estuvimos en contra de la construcción de la ciudad deportiva al CCF, sino de que fuera gratis o que escondiera un pelotazo urbanístico". La desestimación del recurso lleva aparejada el pagos de costas del proceso a la Fundación CCF.

Este proceso se sitúa al margen del que le club ha iniciado y en el que demanda dos millones de euros al Ayuntamiento por daños y perjuicios tras los trabajos iniciados en su momento en la parcela.