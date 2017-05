El TS reconoce el concierto de los centros de educación diferenciada

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que "no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo", en un fallo de su sala de lo contencioso administrativo que, en contra de la Junta de Andalucía, es favorable a la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada. "La enseñanza mixta es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de la desigualdad por razón de sexo", según la sentencia, la cual, sobre la Convención de la Unesco que establece que el acceso a la educación por parte de ambos sexos deben ser facilitadas, matiza que no han de ser los centros educativos "los que deban ofrecer tales condiciones de acceso". La sentencia del Supremo se debe al recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucí también favorable a las tesis de la citada Federación de Centros de Enseñanza Privada. Esta resolución se refiere concretamente al centro privado concertado Altair de Sevilla y es la primera que se ha comunicado, por lo que la federación espera que las resoluciones pendientes se produzcan en los próximos días en el mismo sentido.

Se trata de un fallo que en Córdoba esperan los colegios Torrealba, ubicado en Almodóvar del Río; Yucatal, situado en Posadas; y Zalima, en la capital cordobesa.