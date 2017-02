Susana Díaz reivindica su gestión en la Junta con la mirada puesta en Ferraz

Un mitin de candidata pero sin anunciar su candidatura. Eso es lo que fue ayer el acto de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en Córdoba y que sigue la línea del que celebró el pasado fin de semana en Madrid. Díaz quiere controlar sus tiempos y aplazar su decisión después del 28 febrero, pero sin renunciar a sus demostraciones de fuerza para dejar claro que está ahí, aunque todavía no esté de manera oficial. La presidenta sacó pecho de su gestión en la Junta de Andalucía para acabar recordando que ahora viene un proceso para el PSOE a nivel nacional que tiene que culminar con un partido "fuerte, que vuelva a ser la opción mayoritaria de los españoles". Los que la precedieron en la palabra fueron algo más explícitos, aunque sin hablar del todo claro. Así, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró que Díaz "se ha marcado un nuevo reto, que el PSOE siga siendo un gran partido capaz de aunar a la mayoría". El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, aseguró que la presidenta es "lo mejor que tiene el PSOE" para afrontar el reto de "volver a ganar las elecciones" y llegar al Palacio de la Moncloa. Un acto de una hora y media en el que también intervino la secretaria general de Juventudes Socialistas, Ana Isabel Fernández, y que contó con una amplia presencia de militantes y simpatizantes. A todos ellos se dirigió Díaz con el tono que le caracteriza, sacando el orgullo socialista como sinónimo de andaluz y haciendo un repaso por los que considera los pilares de su partido en Andalucía: la sanidad, la educación y la dependencia, todo ello "desde lo público", aseguró la presidenta en su casi una hora de intervención.

Díaz reivindicó su gestión en la Junta de Andalucía y afrontó las últimas polémicas como las fusiones hospitalarias, la polémica con la concertada o el impuesto de sucesiones. En el primer caso, la socialista defendió la situación actual de la sanidad y criticó los intereses de "manipular y denigrar" la imagen de Andalucía. La presidenta dejó claro que "no me refiero a los ciudadanos, a los que escucho y luego rectifico si hace falta, si algo no se ha entendido", sino a la derecha "que sólo ve en la sanidad un negocio". Díaz reconoció que durante los años de la crisis "sí tuvimos que hacer cosas", como el recorte del 25% "en el salario y la jornada de los profesionales sanitarios para no echar a nadie, pero entonces no hubo manifestaciones". "¿Y ahora salen a la calle?", se preguntó Díaz, quien volvió a defender la situación de la sanidad andaluza, aunque "con dos mejoras necesarias", como son las listas de espera y las Urgencias. "El PP nunca ha defendido la sanidad pública, no los he oído hoy [por ayer] decir nada del nuevo hito del Hospital Reina Sofía", lamentó, al tiempo que emplazó a Podemos e IU a que digan "qué modelo quieren, ya que por el momento van de la mano del PP".

La presidenta tampoco evitó otro asunto que está de actualidad como es la renovación de conciertos para los próximos años. Díaz aseguró que "vamos a mantener todos los colegios, no se va a retirar ni un sólo concierto, pero donde haya una coincidencia y tengamos que elegir, nuestra prioridad va a ser lo público". La líder de los socialistas andaluces desveló que en Córdoba la duda "sólo está en dos unidades, en dos clases" y, en este sentido, garantizó que "si alguien quiere educación segregada por sexos, que se la pague". La presidenta también habló de la polémica por el impuesto de sucesiones y aseguró que "sólo lo abona el 2%" y que se está "confundiendo a la ciudadanía con el impuesto de plusvalía". Además defendió que la Junta está manteniendo "a pulmón la dependencia".

Todo esto le sirvió para "mirar al futuro con ilusión" ya que el PSOE es el único partido que puede paliar "la quiebra brutal que se ha producido en la igualdad". Díaz acusó al PP de haber hecho que al final "los ciudadanos nos hayamos culpado de la crisis y tengamos miedo, pensando que estuvimos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que ya no vamos a estar mejor". "Esto es lo que busca la derecha para volvernos conservadores pero tenemos que levantarnos con orgullo y pensar que sí, que podemos vivir mejor que nuestros padres". Ante esto, insistió, "nos estamos jugando ser el partido que gane las elecciones" y pidió que "seamos fieles a nosotros mismos, porque hay una inmensa mayoría de personas que espera el PSOE". Díaz sólo se refirió al proceso de primarias del partido para la secretaría general para decir que espera que sea "un proceso entre compañeros, yo al menos lo voy a hacer".

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, reivindicó al PSOE que se sitúa "entre el inmovilismo de la derecha y el radicalismo de los que dicen que son de izquierdas". "En medio estamos la inmensa mayoría de gente que queremos un país en paz, sin populismo, y a ese objetivo estamos llamados todos". Durán insistió en que el PSOE debe volver "a ser un partido de mayorías y para ello sólo hace falta que tengamos respeto por el que piensa diferente, dentro y fuera del partido". El presidente del Parlamento andaluz se mostró convencido de que el Partido Socialista "volverá a ganar las elecciones" y para eso "hay aquí una mujer comprometida y fuerte".

En el acto también intervino la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien defendió las "señas de identidad del socialismo", que no son otras que "la justicia social, la tolerancia y la libertad", entre otras. La regidora apostó por reivindicar el lado feminista del partido, así como la defensa del medio ambiente. "Hay otra manera de gobernar tras las políticas del PP y nuestra propuesta es apostar por el talento y el emprendimiento, hacer que los jóvenes se queden aquí". "Tenemos que hacer que nuestro partido siga siendo un gran partido, esa es nuestra tarea", insistió.

Antes del inicio del acto un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes se concentró ante las puertas del Hotel Córdoba Palace, donde se celebraba, para exigir a la Junta que establezca las tasas del título de Diseño ya que hay alrededor de un millar de alumnos que no "pueden optar a máster ni a prestaciones", según relató la portavoz de los estudiantes, Carmen Ortega. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y la delegada de Educación, Esther Ruiz, se acercaron hacia los jóvenes para recoger sus reivindicaciones. Ortega recalcó que el problema lleva "cinco años sin solución" y exigió que la Junta se reúna con los alumnos, ya que hasta el momento sólo ha habido encuentros técnicos.