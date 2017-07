Sueño que tornó en pesadilla

La historia de Rafael Gómez es digna de ser contada por Emilio Salgari. En la pluma del escritor, marino y periodista italiano, Gómez sería una especie de alter ego populistamente complementario de ese otro Sandokán -el Tigre de Malasia- conocido mundialmente desde la década de los 70 por sus aventuras televisivas. Porque para aventuras, las del Tigre de Cañero, unas aventuras que comenzarían con un Gómez haciendo carne en cordobés un sueño americano que persiguió desde muy joven para acabar siendo el perfecto hombre hecho a sí mismo, una clase de hombre cuyo espejo podría ser, por ejemplo, el empresario, inversionista, industrial y filántropo estadounidense John Davison Rockefeller. Pero, cosas de la vida, ese sueño americanamente cordobés en estos momentos se le ha convertido en pesadilla. La Audiencia Provincial ha ratificado la condena por fraude fiscal de cinco años y tres meses de cárcel y 112 millones de euros en concepto de multas e indemnizaciones en una sentencia que es firme y que él recurrirá al Tribunal Supremo y al Constitucional. Duro golpe para quien es uno de los últimos vestigios del rosismo en Córdoba -una tendencia que apunta maneras de tener continuidad en el ambrosismo-, para quien ha renacido de sus cenizas en más de una ocasión cual ave fénix capaz incluso de mutar en todo un Berlusconi califal y acabar sentándose en el sillón de jefe de la oposición del Ayuntamiento de la ciudad tras ser salpicado por la Operación Malaya.

Genio y figura, el del hombre "honesto y honrado", tal y como él mismo se definió ante los medios de comunicación cordobeses en una rueda de prensa que ofreció para desmentir las acusaciones que le relacionaban con ese caso Malaya y que religiosamente pagó para que las repitieran una y otra noche por una cadena local de TV. Genio y figura el de quien tras alcanzar el olimpo del empresariado tuvo el cielo en sus manos y llegó a ser tan todopoderoso que sembró su paraíso personal de arcángeles pétreos con la cabeza de San Rafael Gómez y hasta tuvo su momento Juan Carlos I gracias a la moneda de cambio que puso en circulación en su entonces Tívoli de Benalmádena -el tivolino- para poder canjear en las atracciones, una moneda que, como no, llevaba su efigie. Lo nieguen o no, Gómez llegó a ser custodio político en aquellos tiempos en los que la ahora colorada -rojo desteñido- Rosa Aguilar gobernaba.

Pero los sueños, sueños son, como bien profetizó Calderón de la Barca. Ese asunto malayo de noches de timbas de póker empezó a truncar en pesadilla el sueño americanamente cordobés de quien en esos días de vino y rosas del rosismo llegó hasta presidir el Córdoba Club de Fútbol. Gómez fue condenado por cohecho activo a seis meses de prisión, pena que fue sustituida por una multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y otra multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago. En la sentencia, los jueces ratificaron que pagó 300.000 euros al cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para que hiciera la vista gorda y así pudiera acondicionar unas oficinas de su constructora Arenal 2000 y conseguir abrir una puerta de acceso al paseo marítimo de la ciudad marbellí. Genio y figura , el de quien en el cierre de la vista oral del mayor juicio celebrado en España, que se alargó durante 22 meses, hizo uso de su último turno de palabra para, dejándose llevar por el llanto, para poner de relieve el "daño irreparable" que, a su juicio, ha sufrido alguien que sólo quería "hacer el bien".

Genio y figura el de quien en esas sus aventuras, las del Tigre de Cañero, dejó para la historia frases de esas memorables, como cuando insistió sobre la sanción de 24,6 millones que le impuso el Ayuntamiento de Córdoba por construir sin licencia que "me importa tres pepinos la multa, vine en cueros al mundo y me voy en cueros, jamás he estado apegado al dinero". Y genio y figura el de quien, a modo de tragicomedia, tampoco dejó de impresionar con citas célebres durante el que ha sido su último juicio en la Audiencia Provincial, en el que se le acusaba de 11 delitos contra la Hacienda Pública por impago de unos 60 millones de euros en impuestos y por el que le pedían una pena de 44 años de cárcel que ha acabado en cinco años y tres meses. "Mire usted, si yo no sé ni lo que es el IRPF", dijo entonces.

Quien sabe cuántas aventuras le quedarán aún por escribir a un Tigre de Cañero que es indisoluble al último medio siglo de Córdoba y que ha sufrido, como cantaba Sabina a su Atleti, una manera de subir y bajar de las nubes o de la gloria que se ha puesto de moda.