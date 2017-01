Stop Desahucios critica que los bancos se escuden tras fondos buitre para desalojar pisos ocupados

La plataforma Stop Desahucios denunció ayer la estrategia que, para ellos, utilizan los bancos para echar a aquellos que ocupan sus pisos y que consiste en esconderse tras fondos buitres a los que venden las viviendas. Uno de los portavoz de la plataforma en Córdoba, Eugenio Rosa, hizo estas declaraciones frente a las puertas de la Audiencia Provincial, donde un grupo de integrantes de Stop Desahucios acudió en señal de apoyo a Antonio y Luisa, un matrimonio con tres hijos menores que se encuentra en la situación anteriormente descrita.

Rosa explicó que el piso donde se encuentra ahora la familia está en Santa Rosa y fue ocupado hace tres años. La vivienda, añadió, era propiedad de un banco, que más tarde la vendería a un fondo buitre que es quien ahora pretende desalojarlos. Este es, explicó el integrante de Stop Desahucios, el tercer juicio al que se enfrenta la familia, del primero fueron absueltos y al segundo no se presentaron los abogados defensores. La pena a la que podrían enfrentarse, manifestó, sería, además del desalojo inmediato del piso, una sanción de entre 900 y 1.800 euros.

Por su parte, Antonio, el padre de esta familia aseguró que se metieron en la casa porque no tenían donde vivir. Este padre de familia explicó que ha solicitado un piso de protección oficial a Vimcorsa, así como ayuda a la Oficina Municipal de la Vivienda. Sin embargo, añadió, no le han ayudado. Según Antonio, el piso llevaba cerrado seis años y no estaba habitable. Tras varios arreglos que la familia afirmó haber acometido, sí que lo está. Antonio y Luisa solicitaron un alquiler social, porque uno normal no lo podrían asumir, ya que él cobra una pensión por una minusvalía, y la mujer se quedará pronto en paro.