Solicitan que Nieto y Zoido expliquen en el Senado la emisión de facturas en el PP

La polémica en torno al pago de facturas realizadas por el PP de Córdoba y que aparecen entre la documentación del caso Púnica llevó ayer al grupo de Podemos en el Senado a pedir la comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para que expliquen en la Cámara Alta esa supuesta emisión de facturas falsas para financiar en 2008 la campaña electoral andaluza del PP. La formación morada entiende que el número dos de Interior debe aclarar, como presidente del partido en Córdoba en aquella época, qué grado de conocimiento tenía sobre estas prácticas. De los correos incorporados al sumario del caso Púnica, que investiga la Audiencia Nacional, se desprende que el PP cordobés cargó en el año 2008 gastos electorales a una constructora en concepto de estudios sociológicos. "Estas prácticas ponen en tela de juicio la figura de José Antonio Nieto, de quien dependen las fuerzas de seguridad del Estado, encargadas de investigar hechos como los que se han conocido", subrayó Podemos en un comunicado. Además, la senadora Maribel Mora instó al ministro del Interior a explicar "si considera adecuado que el señor Nieto siga desempeñando el cargo de secretario de Estado de Interior". Añadió que "en un momento de máxima alarma social por los casos de corrupción que destapan las fuerzas de seguridad del Estado, parece preocupante que al mando de las mismas se sitúe a una persona sobre la que ahora aparecen ciertas sospechas".

También habló ayer de este asunto el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, quien reiteró que "las dos facturas" a las que se ha hecho referencia -una de ellas se pagó con cargo al Grupo Municipal Popular y otra al partido- "están abonadas como se ha demostrado" y explicó que el concepto de ambas, "estudios sociológicos", puede referirse a "estudios electorales" ya que "todo el mundo trabaja con encuestas". Así, insistió en que "no hay nada que ocultar".

Fuentes aseveró que no comparte el uso del término "amaño" para referirse al cambio de fecha de una de las facturas para cargarla fuera de campaña. "Entonces no existía el concepto de precampaña como existe ahora; la normativa era totalmente distinta", excusó, por lo que entiende "que no se haya hecho un amaño". Fuentes repitió que "eso está ahí, está pagado y no hay nada que decir; no hay preocupación en el Grupo Popular por ese asunto pero, quieras o no, no es un tema agradable". Sobre si mostrarán ese estudio sociológico, aseguró que "si lo tenemos, claro que sí". "Ese trabajo se hizo y se abonaron esas facturas, retorcerlo no da a ningún sitio", indicó. Además, recordó que en esa época él no formaba parte del Grupo Municipal, "pero pienso que si se abonó es porque se hizo el trabajo porque nadie da nada", a la vez que aseveró que "no dudo de la honestidad de mis compañeros".

Sobre la posibilidad de crear una comisión de investigación, a petición de Ganemos, Fuentes dijo que hay que analizar "con qué vara de medir actúa" dicho partido. "Si todas las comisiones de Ganemos van a ser orientadas según qué partido, ya me dirán la autoridad moral que tiene para hablar de investigaciones", concluyó.