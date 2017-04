Servicios Sociales alerta de retrasos en la atención al maltrato por falta de personal

La falta de personal en los ayuntamientos por las limitaciones para contratar y cubrir la tasa de reposición de plazas es cada vez más evidente. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de hecho, ha establecido en 98.000 los puestos que son necesarios cubrirse en los consistorios de España para recuperar la masa laboral de 2013 y prestar unos servicios de calidad. El Ayuntamiento de Córdoba no es ajeno a esta realidad y ha hecho varios intentos para paliar el déficit. El último, acordar los servicios esenciales para permitir la contratación temporal en esas delegaciones, un asunto que pasó el miércoles por la junta de gobierno local.

Entre la justificación para obtener los servicios esenciales destacan las consecuencias de la falta de personal en Servicios Sociales, una de las áreas que más tiempo lleva exigiendo el incremento de la plantilla ante las necesidades de la población a través de su responsable, Rafael del Castillo. El departamento lamenta retrasos en varios procedimientos pero quizá el más grave es la dilatación en las peticiones de información que se realizan desde la Fiscalía de Menores u otras instancias judiciales. "La escasez de personal provoca también que se estén produciendo retrasos en la investigación, valoración e información de hechos tan graves como el maltrato, negligencia o abandono a menores o a personas mayores", recoge literalmente el departamento en un informe.

Las bibliotecas estuvieron cerradas 100 días en 2016 por falta de plantilla

"Actualmente existen procedimientos que no se están realizando con la suficiente celeridad" debido a la falta de personal y a pesar de que se han adoptado medidas "de reorganización en las diferentes zonas de trabajo social". Entre estas consecuencias, el estudio enumera "el aumento en la lista de espera, que en algunas zonas supera ya los 100 días, lo que está provocando un colapso en la atención individual y grandes dificultades con la ciudadanía". También se produce "aumento y dilatación de los procedimientos de atención a la dependencia", todo ello después de que la Junta de Andalucía haya instado a los ayuntamientos a "disminuir los plazos" de estos trámites. Esto es, según Servicios Sociales, "es difícil de acometer si no se consideran esenciales los servicios que se prestan en las zonas de trabajo social para esta población". El área de Servicios Sociales reclama el refuerzo de las categorías de psicólogos, trabajadores sociales, educaciones comunitarios y auxiliares administrativos.

Entre la justificación para obtener los servicios esenciales también figura la aportada por la red de bibliotecas municipales, ya que su responsable reconoce en un informe que "no se dispone de personal específico para la sustitución de bajas y permisos reglamentarios". Cuando estos casos se producen en centros con un solo trabajador "como son las bibliotecas sucursales, se recurre a personal de la Central, que ha de abandonar su trabajo habitual para evitar que la sucursal afectada quede cerrada al público".

Pero no siempre es posible y, como consecuencia, según el informe, "durante 2016 fueron 100 las jornadas en las que alguna de las bibliotecas de la red municipal se vio forzada a cerrar por falta de personal para atenderla". "Es evidente que un servicio público, básico y esencial, con un horario de atención al público establecido no debería depender para su prestación de que cada día haya o no personal en activo suficiente", continúa el documento. "Consideramos que para evitar estos perjuicios a la ciudadanía es imprescindible la contratación de persona de biblioteca en sus categorías de auxiliar y ayudante". De no existir ese refuerzo, "es previsible que se produzcan nuevos cierres de bibliotecas, con lo que la administración local estaría incumpliendo con su obligación de prestación de este servicio básico", según advierte el documento.