El Señor de la Caridad volverá el día 28 a su iglesia tras su restauración

Ya queda menos. El Señor de la Caridad volverá este mes a su parroquia, la de San Francisco y San Eulogio de Córdoba, tras el proceso de restauración a la que está siendo sometido en los talleres Regespa. "La junta de gobierno de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad informa a todos los hermanos, fieles y devotos de nuestro titular que tras haber mantenido una reunión con Rosa Cabello y Enrique Ortega, quienes están llevando a cabo la restauración de la imagen del Señor de la Caridad, y una vez ha sido comunicado a los hermanos de la corporación en la asamblea general ordinaria, se ha acordado que sea devuelto al culto en la tarde del 28 de marzo", anunció la dirección de la corporación de San Francisco. "Ese día dará comienzo el solemne quinario en honor a nuestro titular, el cual se llevará a cabo en el altar mayor de nuestra sede canónica, quedando expuesto en un besapies extraordinario que durará hasta el final de los cultos a la sagrada imagen, llevándose a cabo al finalizar la eucaristía cada día", añadió la junta de gobierno en su anuncio a los hermanos.

De igual modo, el órgano director de la corporación informó de que al finalizar la eucaristía del primer día de quinario se llevará a cabo una ponencia de Enrique Ortega "explicando de manera detallada todo el proceso al que se ha sometido al Señor de la Caridad, desde que fuese retirado del culto el pasado 11 de abril de 2016", apuntaron. La Caridad aprobó la restauración inminente de su Cristo en una asamblea -celebrada el 4 de febrero de 2016, antes de la Semana Santa de ese año- en la que los hermanos contemplaron imágenes del estado de la talla. Fue después de que el crucificado regresara a su sede canónica de San Francisco tras un periodo de dos meses en el taller de Enrique Ortega, en el que el restaurador llevó a cabo un minucioso estudio del estado de conservación de la talla, cuya policromía, sobre todo, había sufrido los irremediables males del paso del tiempo.

Según detalló entonces a el Día el hermano mayor de la cofradía, Emilio León, el Señor de la Caridad sufría, "fundamentalmente, daños en su policromía; y además, han comenzado a aparecer algunas grietas distintas zonas, como las de los hombros y el cuello". León insistió en que, no obstante, "el restaurador nos ha confirmado que la imagen mantiene el 75% de su policromía original, ubicada debajo de la que Miguel Arjona le diera en la restauración anterior de la talla, que se llevó a cabo en la pasada década de los 80". El hermano mayor destacó que se ha optado por prevenir antes de curar. León explicó que realmente el estado de la imagen antes de llegar a los talleres Regespa no era tan grave. "Hemos acordado su restauración precisamente para que no vaya a mayores", dijo entonces.

Anteriormente, la imagen del Señor de la Caridad sufrió varias restauraciones, dos de ellas en el siglo XX. La primera, a cargo de Rafael Díaz Peno en 1940. Cuatro décadas después se sometió a una segunda intervención, mucho mas profunda, en manos de imaginero Miguel Arjona.