La Semana Santa estimula el consumo

La Semana Santa se acerca y, en pleno periodo de Cuaresma su ambiente empieza a respirarse en las calles de la ciudad. Poco a poco la temperatura acompaña, el entorno de la Mezquita-Catedral se va acondicionando a las necesidades de la nueva carrera oficial, las floristerías desprenden un olor embriagador consecuencia del trajín propio de estos días, las confiterías empiezan a preparar las primeras torrijas del año que acompañan al café de la tarde, y los comercios dedicados a la venta de los enseres propios de este periodo comienzan a atender a sus clientes más fieles, la mayoría de ellos miembros de las diferentes hermandades de Córdoba que comienzan a ultimar los detalles de sus vestimentas con la mirada puesta en su día grande.

Para ciudades como Córdoba, de larga tradición cofrade, la Semana Santa no solo es sinónimo de devoción y penitencia, sino también de un importante beneficio económico dado el increíble interés turístico del que disfruta. De hecho, y según un informe elaborado en 2010 por técnicos de Unicaja, esta celebración religiosa aporta a Córdoba 1.682 puestos de trabajo y mueve 42 millones de euros, además de representar el 0,35% del PIB provincial. Esta misma semana un informe de Randstad apuntaba a la creación de 2.450 empleos para la campaña de Semana Santa. En definitiva, se trata de un periodo en el que hay un intenso movimiento de capital, consecuencia tanto de los ingresos como de los gastos. Y es que la Pasión supone un importante desembolso para aquellos que participan activamente en ella, así como para los comerciantes que durante las fechas previas afrontan los primeros gastos de pedidos.

Córdoba creará más de 2.400 puestos de trabajo gracias a las salidas procesionales

En el caso de los nazarenos el capirote constituye su principal seña de identidad y, a pesar se su morfología aparentemente sencilla, lo cierto es que su diseño no ha permanecido completamente estático a lo largo del tiempo. Inmaculada Arenas posee una pequeña tienda en la calle Alfonso XIII dedicada a la fabricación de este característico componente del traje de nazareno, además de dedicarse a otros menesteres tales como la encuadernación o la fabricación de cajas de cartón. Comenta que "ha habido un descenso en las ventas de este producto, entre otros motivos porque en años anteriores mandábamos productos a diferentes pueblos de la provincia, y ahora ese mercado se ha visto reducido debido a la implantación de tiendas especializadas en esos lugares". "Siempre nos hemos dedicado a la fabricación del capirote de cartón, que actualmente alcanza un precio de entre cinco y siete euros, pero hemos tenido que adaptarnos a los nuevos tiempos, razón por la cual también ofrecemos el modelo de rejilla, que aunque más caro (unos 15 euros), es más cómodo y ligero, motivo por el cual se vende más que el anterior", afirma Arenas. No obstante, hay un importante matiz a nivel económico que afecta directamente a su negocio, pues al contrario de lo que ocurre con el modelo elaborado en cartón, el de rejilla no está fabricado por ella, sino que se trata de un pedido, lo cual repercute directamente sobre el precio de venta.

Arenas, que representa la tercera generación dedicada a la fabricación de capirotes, afirma que "es verdaderamente complicado que una cuarta generación pueda hacerse cargo del negocio" y añade que "se han bajado los precios, al menos en mi negocio, pero lo cierto es que debemos hacer frente a una realidad donde los pedidos por internet son un importante foco de competencia". A pesar de ello, la antigüedad del comercio de Inmaculada Arenas representa uno de su principales valores, algo fácilmente apreciable por parte del cliente, ya que su local alberga un grupo de maquinaria especializada de principios de siglo, que su abuelo adquirió de segunda mano en El Rastro de Madrid hacia 1936. "En muchas ocasiones los abuelos vienen con sus nietos a realizar sus respectivos pedidos, lo cual es una buena muestra de reconocimiento para nuestro negocio", confiesa.

En La Clámide Púrpura se puede encontrar, entre muchos otros productos, todo lo necesario para los costaleros, como son los costales, fajas, morcillas, pantalones y zapatillas. Además, esta tienda también tiene una amplia gama de artículos para las cofradías, como túnicas y capirotes de nazareno, incienso, incensarios, velas, medallas y escudos. Su propietaria, Pepi López, comenta que "los productos más vendidos en estas fechas son el incienso y los hábitos de nazarenos y costaleros, productos todos ellos sobre los que hemos mantenido el precio con respecto a los últimos años". Entre sus clientela destacan los extranjeros "quienes se sienten atraídos por todo aquello que envuelve la Semana Santa" según afirma López, quien añade que "la mayoría de ellos suelen adquirir como recuerdo algunas de las figuras de nazarenos que tengo a la vista". También muestra preocupación con respecto a la nueva carrera oficial "ya que nos hemos quedado desplazados del centro de interés turístico".

María del Mar Luque, propietaria de la confitería El Realejo confirma que "ya se empiezan a realizar los preparativos de cara a Semana Santa, destacando la elaboración de los dulces más tradicionales de esta época, como son las torrijas, pestiños y los roscos de vino". En el caso de las torrijas su precio ronda el euro y medio la unidad, mientras que los pestiños se sitúan en 40 céntimos. "El turista extranjero, y especialmente el que proviene de Inglaterra, Francia y Alemania supone nuestra principal fuente de ingreso, aunque también destaca el turista nacional, sobre todo madrileños y catalanes, quienes sienten verdadera devoción por nuestros productos".

Sin embargo, la nueva carrera oficial que se inaugura este año acarrea un clima de incertidumbre para aquellos comerciantes, como María del Mar, que se han visto en cierto modo desplazados del núcleo de influencia turístico. "Las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento durante los últimos años han ido en detrimento de los comerciantes de la zona. Empezaron llevándose el mercado medieval de la Plaza de la Corredera, y ahora le ha tocado el turno a la Semana Santa", denuncia Luque, y añade que "el paso por la calle de pasos como La Borriquita o El Rescatado beneficiaba enormemente a la confitería como consecuencia del continuo tránsito de personas. Es pronto para hacer balance, ya que aún estamos en vísperas de ver cómo funciona la nueva carrera oficial, pero lo que está claro es que todo ello está creando un cierto clima de incertidumbre entre los comerciantes". También afirma que "en años anteriores manteníamos el servicio hasta las dos de la madrugada", y finaliza: "este año vamos a pagar la novatada".

Otro de los aspectos característico de la Semana Santa son los adornos florales, especialmente los revestimientos de los diferentes pasos. En este sentido, suele haber cierta variedad dependiendo de la hermandad, y son las floristerías las principales proveedoras de estos delicados productos, sin los cuales los pasos perderían buena parte de su belleza. El precio también varía entre hermandades, aunque estas ya tienen de antemano un acuerdo de compra cerrado, por lo que una hipotética subida del precio del producto no les afecta, según comenta Rafael Cuevas, propietario de la floristería Pinsapo, quien afirma que "al encontrarnos en una Semana Santa tardía lo que se busca son flores de alta durabilidad, como las rosas y los claveles, de ámbito nacional y que son más baratas que las de importación", y añade que "aquellas cofradías que buscan un revestimiento floral más variado para sus pasos acuden a empresas profesionales como la nuestra, que se caracteriza por su variedad". Y es que en la tienda de Cuevas contiene especies como los jacintos, las orquídeas o las flexias, todas ellas importadas de Holanda.

Desde la hermandad de Jesús Nazareno, el Hermano Mayor, Víctor Molina afirma que "el precio medio para el revestimiento floral de un paso ronda los 1.000 euros", y añade que "las bajas del número de hermanos durante la crisis perjudicaron gravemente las arcas de la hermandad, si bienes cierto que en los últimos años han recuperado al 80% de ellos". Por su parte, el capataz y hermano mayor de La Misericordia, José Manuel Maqueda, afirma "que la decoración floral de los pasos superará este año los 1.000 euros, ya que han optado por una decoración a base de clavel rojo, cuyo precio es superior al del clavel normal", y añade que "para este año se ha realizado una restauración de los varales y la candelería, lo que ha elevado la cifra de gasto".

En definitiva, la Semana Santa repercute de manera muy positiva sobre ciudades como Córdoba, y de su desarrollo y ejecución dependen un gran número de comercios. Pero también es cierto que los preparativos para un evento de este calibre necesita de un soporte económico sólido, y tanto para turistas, comerciantes y cofrades existe una realidad inmutable, y es que la Semana Santa tiene un precio.