La Semana Santa cumple con las expectativas del sector turístico

No se ha conseguido llegar al 100% de reservas, pero casi. El sector hotelero y el hostelero, ambos muy beneficiados por la Semana Santa, han satisfecho sus perspectivas con respecto a estos días de Pasión. Según explicaron ayer el presidente de la patronal de hostelería Hostetur y el de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Francisco de la Torre y Manuel Fragero, respectivamente, las reservas han funcionado muy bien y apenas ha habido cancelaciones, si bien no se ha llegado a una ocupación del 100%, influenciado esto por la situación de inestabilidad meteorológica de días muy potentes, como el Viernes Santo.

De la Torre explicó por un lado que las cancelaciones no han sido tanto de última hora, pero sí anteriores, ante esa ya citada situación meteorológica. El presidente de Hostetur también incidió en el hecho de que este año la Semana Santa haya caído en marzo y no en abril, lo que ha propiciado que el tiempo no sea tan bueno como en aquellos años en los que el puente coincidía con días más calurosos. Aún así, esas perspectivas que se planteó en un momento el sector sí que han conseguido cumplirse. Desde la perspectiva turística, De la Torre insistió en que debe existir un mayor control sobre la vivienda turística, en este caso de aquellas que no tienen ligada su situación y que, por esto mismo, no pueden entrar en la contabilización de los datos. También pidió "más promoción" de la ciudad para conseguir captar a aquellos turistas dubitativos y que finalmente eligen destinos muy parecidos a Córdoba, pero no a la ciudad. También sobre turismo, el presidente de la patronal de la hostelería apuntó que los turistas nacionales y los extranjeros se han repartido a partes iguales.

En cuanto a la visión desde el lado de la hostelería, De la Torre habló de los cambios ejecutados desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento después de que el año pasado muchos comerciantes se quejaran de que la carrera oficial era más un estorbo que una ayuda. En este sentido, De la Torre aseguró que se ha puesto en contacto con compañeros de la zona que le han trasladado que ese nuevo plan de movilidad "está dando resultados" y que ha supuesto un aumento de la accesibilidad con respecto al proyecto planteado en la Semana Santa del año pasado. Aunque, añadió, "el plan es susceptible de mejorar", desde la patronal de hostelería se felicitó al Ayuntamiento por introducir las mejoras y en especial al delegado de Seguridad, Emilio Aumente.

Por su parte, Manuel Fragero coincidió con De la Torre en que, a pesar de no haber llegado a ese 100% de ocupación, los hoteles sí que han cumplido con las perspectivas que se habían marcado en un primer momento. Las mejores jornadas para los establecimientos hoteleros han sido, como es lógico, estos días atrás que han sido festivos, sobre todo Viernes Santo y ayer sábado. Fragero sí afirmó que la lluvia ha podido afectar a las reservas de última hora, a pesar todo ello de que solamente se registraron precipitaciones en la mañana del Domingo del Ramos y en la jornada del Viernes Santo.

Al igual que su homólogo en Hostetur, el presidente de Aehcor insistió en la importancia de la promoción turística y añadió que esas reservas que se esperaban que llegaran a última hora para poder colgar el cartel de no hay habitaciones no se han producido porque los turistas han elegido finalmente otros destinos.

Sobre una posible comparativa del año pasado, Fragero recordó el "tiempo espectacular" de la Semana Santa de 2017 y la inestabilidad de la de este año, que a pesar de todo ha conseguido salvar los muebles con unos datos bastantes buenos.

Fragero sí adelantó que el sector hotelero está ahora "muy alerta" con respecto a la temporada alta, que comienza ya. Y es que, los datos turísticos del arranque del año que ya se conocen, los relativos a enero y febrero, no son los mejores posibles. Tras cuatro años muy buenos de recuperación de la crisis, el sector ha visto como el número de turistas y el de pernoctaciones -y por lo tanto el de desembolso económico- ha bajado y lo ha hecho tanto en la capital como en la provincia, pero mucho más en la primera. Además, no lo ha hecho con descensos leves, sino con caídas muy significativas que son las que hacen que el sector aún esté expectante de ver cómo se comportará esa temporada que ya está aquí.