Satse denuncia que un paciente lleva dos años a la espera de tratamiento

Han pasado ya 17 meses y un paciente afectado de dorsolumbalgia sigue sin recibir tratamiento por parte de Salud. Esta es la denuncia que hizo ayer el Sindicato de Enfermería (Satse), que expuso el caso con todo detalle. Así, fue el 6 de noviembre de 2015 cuando esta persona acudió al médico del centro de salud por "intensificación de una dorsolumbalgia, que no responde al tratamiento pautado inicialmente". Según Satse, ese mismo día el facultativo del centro de salud deriva este paciente a la "consulta filtro de Aparato Locomotor del centro periférico de especialidades Castilla del Pino". Sin embargo, siempre según el relato de la organización sindical, no fue hasta mayo de 2016 cuando este paciente fue visto en esa consulta, es decir, seis meses después de solicitar la cita. En esta consulta se le pide una resonancia magnética, "que se le realiza a últimos de junio de 2016", anotó Satse.

En el periodo que comprende la visita al médico en mayo de 2016 y la resonancia magnética, el paciente sufre una crisis que le obliga a acudir a Urgencias del Reina Sofía, "ya que le dificulta seriamente su normalidad funcional y le impide permanecer de pie", anotó Satse. El sindicato aseguró también que tras hacerse la resonancia magnética el paciente acude a la consulta de Aparato Locomotor "a últimos de junio de 2016, donde se le informa de que tras la valoración de su resonancia, el tratamiento que precisa es quirúrgico, por lo que ha de ser de nuevo valorado por Traumatología". Así, el paciente entrega la petición de cita para la Unidad de Columna el 1 de julio de 2016, aunque no es hasta el 8 de marzo de 2017 cuando un traumatológico lo atiende, "pero no en la consulta de Traumatología de Reina Sofía, como se había solicitado por el médico anterior, sino que se deriva nuevamente a la consulta de filtro de Castilla del Pino, donde le ve un médico, que tras ocho meses de espera para ser visto, le informa al paciente que le va a derivar de nuevo a la consulta de Traumatología del Reina Sofía".

Satse indicó también que fue el pasado 3 de abril cuando el paciente fue de nuevo a la consulta de Reina Sofía, donde le comunican que "la solución a su problema de salud no es quirúrgica y lo vuelven a enviar a la consulta de Aparato Locomotor para valorar otro tratamiento". En ese momento, anotó, "el paciente lleva ya once meses de una consulta para otra, más seis meses que tardó en ser visto por primera vez en la consulta de Aparato Locomotor". "Ante la grave situación de incapacidad del paciente y el sufrimiento de fuertes dolores es visto de nuevo y lo derivan a la Unidad del Dolor, estando a la espera de ser citado para su valoración en dicha unidad", añadió.

El sindicato incidió en que el paciente sufre "fuertes dolores e incapacidad funcional desde el 6 de noviembre de 2016" y lamentó que "17 meses después sigue sin resolverse su problema de salud y ha sido peloteado de una consulta a otra y de un médico a otro sin respeto ni humanidad". En este tiempo, según Satse, "su patología se ha agravado, el dolor se ha intensificado hasta el punto de no permitirle realizar una vida normal e interferir seriamente en su estado de ánimo y en el entorno familiar". Para Satse, "este es el resultado práctico de cientos y cientos de personas que no son tratadas con el respeto y la dignidad que merecen como pacientes y como personas". Todo ello, continuó, "auspiciado y organizado para ocultar la realidad de las listas de espera en el Reina Sofía, porque el objetivo no es ayudar a los pacientes y resolver con prontitud su problema de salud, sino jugar con los tiempos al escondite para que la estadísticas y los números cuadren".

Esta denuncia de Satse se suma a la que hizo la semana pasada, cuando dijo que existe un "perverso entramado" organizado por la directora gerente del Reina Sofía, Marina Álvarez, "para ocultar la realidad de las listas de espera" en general y de manera singular en Traumatología y Oftalmología.