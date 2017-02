Satse denuncia que cada año hay casi 150 agresiones a personal sanitario

"La agresión no es solución". "El único medicamento de uso recomendado aún cuando no se está enfermo es el respeto". Decenas de miembros del personal sanitario cordobés se concentraron ayer -con estos dos lemas por bandera- a las puertas del edificio de Consultas Externas del Hospital Reina Sofía para decir públicamente "¡basta ya de agresiones¡" después de la que sufrió una enfermera en dicho hospital el pasado miércoles 25 de enero. El sindicato de Enfermería Satse aseguró que en la provincia se registran una media de más de un centenar de agresiones al personal sanitario al año, teniendo en cuenta no sólo las físicas, sino también las verbales. "El número de agresiones es excesivo y la mayoría no se denuncian, por lo que es imposible constatarlas. Me atrevería a decir que raro es el año que no se da una cifra que oscila entre las 100 y las 150, y eso es una barbaridad", relató el secretario provincial de Satse, Manuel Cascos.

"La concentración se ha convocado, por un lado, como una muestra de rechazo contundente a otra agresión sufrida por un profesional, en este caso una enfermera y, por otro, para trasladarle nuestro afecto y cariño a esta compañera que ha sido agredida", sentenció Cascos. El secretario provincia de Satse insistió en que "los profesionales no tienen la culpa de las posibles deficiencias del sistema, eso no es su responsabilidad; los profesionales lo único que hacen en un hospital como el Reina Sofía es cuidar y atender a las personas con problemas de salud. Por tanto, deben de ser respetados". Cascos destacó que no hay nada que justifique la agresión a un profesional, "pero sí es verdad que la Administración activa el plan de agresiones cuando ya se ha producido la agresión. Hay que trabajar para evitar que se produzca la agresión". Para añadir que "igual que se trabaja para prevenir las enfermedades, se debe trabajar para erradicar la agresión del sistema sanitario y para ello, precisamente lo que hay que hacer es trabajar en la prevención, cosa que desde la Administración no se está haciendo". Cascos echó de menos en la concentración "a la directora de la enfermera agredida. "Es inaceptable que, después de haberla invitado ni ella ni la directora gerente del Reina Sofía hayan estado presentes", sentenció.

Según datos oficiales del Sistema Andaluz de Salud (SAS), durante 2015 las agresiones al personal que desarrolla su labor en los hospitales y centros de salud de la provincia se incrementaron un 56%. La última agresión hasta el momento -la del pasado día 24 de enero- tuvo lugar en la planta de Traumatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital Reina Sofía cuando los familiares de un paciente atacaron a la enfermera cogiéndole de los pelos y arrastrándola por el suelo, al mismo tiempo que la insultaban. Los profesionales tuvieron que llamar a la Policía para que acudiera al hospital. Según denunciaron desde el sindicato CSIF, la trabajadora atacada tuvo que seguir en su puesto algunas horas antes de bajar a Urgencias para que fuera atendida de sus lesiones a fin de evitar que la planta se quedara sólo con una enfermera.