Satse critica la sentencia del TSJA sobre el solape de las jornadas

El Sindicato Profesional de Enfermería Satse criticó ayer la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que no reconoce como jornada laboral el solape de tiempo que se produce entre el enfermero saliente y el entrante para ofrecer información sobre los pacientes. Según detallaron fuentes del sindicato a el Día, no se entiende que la sección de lo Social del mismo tribunal así como la del Supremo sí aceptaran otras demandas que tenían el mismo contenido y que además habían sido interpuestas por hospitales en su conjunto y no por un particular, como es el caso de esta última.

Las mismas fuentes sindicales apuntaron además al tema que expone el juez en la sentencia y que tiene que ver con el aumento de sueldo que podría conllevar el reconocimiento del solape como jornada: "Satse desconoce de dónde ha deducido el aumento de suelto" porque "en ningún momento es lo que se pide". En este sentido, la organización sindical insiste en que lo que se solicita es el reconocimiento de esos minutos de intercambio de información como jornada laboral.

El sindicato insiste en que el intercambio de información verbal es necesario

Para Satse sentencias como las del TSJA pueden incurrir en un peligro en el paciente si se tiene en cuenta que el documento judicial expone que se entiende como innecesario ese reconocimiento ya que existe un sistema informático con la historia clínica de los pacientes. Las fuentes sindicales manifestaron que esa explicación entre sanitarios es absolutamente necesaria ya que "no se puede escribir todo" y que hay aspectos que no entran en esa historia clínica.

Otro aspecto que denunciaron desde el sindicato es que el tribunal apunte que temas como el tratado deben acordarse entre la administración sanitaria y los representantes sindicales. Y es que, aseguró Satse, en varias mesas sectoriales ya se ha tratado esta petición con el SAS.