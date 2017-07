Satse alerta de "caos absoluto" en la bolsa única de empleo del SAS por su mala previsión

El Sindicato Profesional de Enfermería (Satse) denunció ayer el "tremendo caos" que existe actualmente en la bolsa única de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la "nefasta gestión y planificación que la Administración andaluza está llevando a cabo en las contrataciones". Una "pésima gestión", alertó la organización, que afecta a todas las categorías profesionales, pero muy especialmente a Enfermería, y que se debe fundamentalmente a que la Administración "aún a día de hoy no ha publicado los listados definitivos de la Bolsa de Empleo del corte correspondiente al año 2016".

Y es que, continuó Satse, la situación es "tan grave" que ya se ha agotado la contratación por el listado definitivo de la Bolsa de Empleo del SAS por el corte 2015, por lo que el escenario en los centros sanitarios andaluces "es lamentable ante la falta de profesionales que existe".

De ahí que, previendo la situación, se haya producido "una fuga" de sanitarios a otras comunidades autónomas en busca de trabajo. Tal es el caso, según el sindicato, de los más de 1.400 enfermeros que han finalizado sus estudios en Andalucía este año y que, ante la ausencia de la publicación de las listas definitivas de la Bolsa de Empleo del SAS, se han encontrado sin posibilidad de trabajar en la comunidad autónoma.

Todo ello provoca "que no se estén cubriendo sustituciones, se mantengan servicios y camas cerradas, aumenten las listas de espera y, al no tener profesionales que contratar, se cancelen incluso intervenciones quirúrgicas", indicó. Además, se están produciendo situaciones que Satse "ya ha denunciado y que no va a permitir, y es que algunos centros sanitarios, ante la falta de profesionales de Enfermería, están llegando incluso a tratar de realizar contrataciones mediante curriculum vitae".