Sánchez llama a los pensionistas a que dejen de votar en masa al PP

"Rajoy está deshaciendo la política del bienestar, es el enemigo de los pensionistas y, si es así, ¿cómo es posible que el PP sea la fuerza más votada por el colectivo de pensionistas? Os pido que no volváis a votar al PP, ¿a qué lo vais a hacer?". El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, comenzó prácticamente de esta forma su intervención ayer en Córdoba en la llamada Asamblea Abierta del PSOE sobre el Sistema Público de Pensiones, celebrada bajo el lema #ahorapensionesdignas. En la misma aprovechó para contestar a las palabras del presidente del Gobierno sobre que ayer mismo supeditaba la mejora de las pensiones a que haya Presupuestos Generales del Estado. Sánchez, que estuvo acompañado por aseguró el PSOE no los apoyará, justificando la postura en que "no van a resolver el tema de las pensiones. "Rajoy ha dicho que está dispuesto a aumentar las pensiones de viudedad, a pesar de que "lleva cinco años sin subirlas; nosotros somos la alternativa. Para muletas, el Gobierno tiene a Ciudadanos", insistió el dirigente.

Antes de detallar la receta que tiene el PSOE para curar la maltrecha salud que, a su juicio, atraviesa el sistema público de pensiones, el líder nacional de los socialistas hizo un diagnóstico de la situación del mismo indicando que "es la constatación de un triple fracaso". El primero de esos fracasos "es la reforma laboral que ha hecho el PP". Sánchez relató que en 2017 había en España el mismo número de contratos que en 2011, "pero se ingresa menos en cotizaciones, ya que 19 millones de los 21 millones que se hicieron fueron temporales y casi el 30% de esos contratos fueron de una semana". "Hay que derogar urgentemente la reforma laboral", defendió.

El segundo de esos fracasos, según destacó "es el Fondo de Reservas de la Seguridad Social, que el Gobierno del PP ha dejado en tan sólo 8.000 millones de euros". Y el tercero "viene como consecuencia de que en 2013 el PP voló por los aires el Pacto de Toledo instaurando el 0,25% de revalorización de las pensiones". "Con esta situación, en cinco años, los pensionistas van a ver mermada su poder adquisitivo un 11%, unos 118 euros al mes", alertó Sánchez. "Los sindicatos hablan de que en 20 años ese poder adquisitivo será un 20% menor", añadió el secretario general de los socialistas.

Sánchez puntualizó que no se trata de un problema económico, "sino ideológico; el sistema público de pensiones es totalmente viable, lo único que hay que hacer en este caso es tener voluntad política", manifestó. "Hay recursos económico para subir las pensiones según el IPC, lo que ocurre es que si los sueldos no son dignos no puede haber buenas pensiones", dijo. Defendió, por ejemplo, que pagando las horas extras que hasta ahora no se pagan se podrían ingresar 2.000 millones de euros y que racionalizando el gasto de la Seguridad Social, 4.000 millones de euros más. Otra de las medidas que el PSOE defiende, "es la misma que se lleva a cabo en países que son conservadores como el Reino Unido, la de crear impuestos para el sector financiero, al que hemos rescatado; eso supondría 2.000 millones de euros más", destacó. El líder socialista comparó "la gravedad del problema de las pensiones públicas con la de la "crisis territorial" de Cataluña y lamentó que Rajoy "no haya respondido a por qué España es el único país de la Unión Europea que aplica un 0,25% de revalorización de las pensiones, mientras el resto, o bien indexan el crecimiento al IPC o al incremento salarial de los trabajadores".

Además, aprovechó para pedir a los jóvenes y al colectivo feministas a que acudan a las manifestaciones organizadas por la plataforma a favor de las pensiones públicas, defendiendo que hay que actuar como si de un pacto de generaciones se tratara, aprovechando también para denunciar la brecha existente entre las pensiones que cobran hombres y mujeres. Dijo que el PP y Ciudadanos durante la reciente huelga feminista del 8-M, no se comprometieron con la igualdad, cuando, según insistió, las mujeres "son las que tienen una tasa de empleo menor y una tasa de paro mayor, y una menor tasa de cobertura por desempleo", además de tener "menor sueldo" y "pensiones un 38% inferiores" a las de los hombres. Sánchez destacó que "el feminismo es también el futuro del socialismo, teniendo en cuenta que el PSOE es el partido más feminista de España".