Sánchez Zamorano destaca la buena marcha de la Ciudad de la Justicia

El presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, destacó ayer "el beneficio reportado" que ya se percibe sobre la nueva Ciudad de la Justicia, así como las opiniones "altamente positivas" con este traslado, que ha calificado como "modélico en su planeamiento y perfecto en su ejecución". Sánchez Zamorano explicó que una vez que la Audiencia Provincial, que fue la última en trasladarse, se acomodó en el nuevo edificio, visitó la mayoría de los órganos y pulsó la opinión de los jueces titulares de los mismos, de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios, "pudiendo captar en general una muy favorable impresión".

Así, subrayó el traslado "modélico y perfecto" -culminado a principios de diciembre- desde la sede principal del viejo Palacio de Justicia y desde las ocho sedes judiciales restantes, es decir, "un traslado de tamaña envergadura", "en buena parte hay que colocarlo en el haber de la administración prestacional, concretamente en todo el personal de la Consejería de Justicia e Interior, especialmente de la Delegación de Córdoba, así como en la empresa adjudicataria de la mudanza".

No en vano, precisó que "no ha habido que suspender ningún juicio", de manera que "la actividad judicial, con sólo un día de parón en cada órgano, se ha sucedido sin solución de continuidad", algo que ha valorado como "sencillamente asombroso". Además, subrayó que "no ha habido incidencia digna de mención, no se ha extraviado nada", después de que "se han movido 140.000 cajas de documentación y otras 70.000 de material de oficina". Con ello, Sánchez Zamorano aseguró que las opiniones son "altamente positivas, como no podía ser de otra forma ante el evidente logro de tener concentradas las nueve sedes judiciales".