Sánchez Maldonado da por seguro que se logrará una solución para Rabanales 21

El consejero de Economía, Empresa y Comercio de la Junta, José Sánchez Maldonado, se mostró ayer seguro de que se hallará una solución para Rabanales 21 ya que, apuntó, "como parque tecnológico que es, resulta clave para el desarrollo industrial de Andalucía, por el que apuesta el Gobierno andaluz".

Las declaraciones de Sánchez Maldonado vienen un día después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) solicitara al parque tecnológico que iniciara el estudio ambiental que supondría la instalación de un centro comercial en la zona y también en un momento en el que se está intentando negociar la deuda con la Junta y con el Ministerio de Hacienda. Sobre esto mismo se pronunció el consejero, que afirmó que la Junta, como el resto de accionistas de Rabanales 21, está "esperando a que el grupo de estudio que está analizando las distintas alternativas" para el parque tecnológico cordobés, "las seleccione y las ponga sobre la mesa". Será ese el momento, añadió, en el que todos los implicados se reúnan siempre teniendo en mente que "los parques tecnológicos son indispensables para el desarrollo industrial" de Andalucía.

Por su parte, el viceportavoz del grupo municipal del PP, Salvador Fuentes, aseveró que su partido no comparte la decisión de seguir adelante con el informe medioambiental ya que eso significa una posible ampliación de los plazos y "crea una situación bastante difícil porque igual se cumple el periodo preconcursal y no llegamos a tiempo". Por lo tanto, el PP le preocupa "la decisión del Ayuntamiento de mantener esa comisión mixta, ese informe y la dilatación en el tiempo de ese trámite" porque "no llegamos al preconcurso y los socios van a tener que hacer frente a la deuda".