Salud fija para 2018 la licitación del nuevo hospital Materno-Infantil

Será a lo largo del próximo año -no hay una fecha concreta aún- cuando la Consejería de Salud licite el proyecto del edificio de consultas externas del Hospital Materno-Infantil. La responsable andaluza de ramo, Marina Álvarez, hizo ayer este anuncio sin poder especificar ningún otro dato más al respecto. Antes de entregar la certificación de once nuevas unidades clínicas del complejo sanitario Reina Sofía -distinción que entrega su departamento a través de la Agencia de Sanidad Sanitaria de Andalucía-, Álvarez informó de que "esperamos que se licite el edificio de consultas externas del Materno-Infantil el próximo ejercicio".

La puesta en marcha de este proyecto estaba incluido en el Plan de Modernización del Hospital Reina Sofía y, sin embargo, desde hace más de diez años no se ha llevado a cabo nada en este espacio hospitalario. La que fuera gerente del Reina Sofía recordó que una de las causas de este retraso es que "con la crisis se paralizaron proyectos" como el citado plan, si bien, destacó que "se han iniciado mejoras" en distintas áreas del Reina Sofía, como actuaciones en los quirófanos o la dotación de equipamiento para el servicio de Radioterapia. El objetivo, continuó, "es llevar a cabo el plan integral de manera progresiva". Un proyecto que incluirá, según la consejera, que se lleven a cabo algunas mejoras más. Álvarez incidió en que la ejecución de este proyecto del Materno-Infantil es "el aspecto más prioritario" del Plan de Modernización del complejo sanitario.

Los retrasos en este proyecto se acumulan desde hace más dos de lustros y, desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que se han llegado a decir fechas para su inicio, pero realmente no se ha puesto en marcha. Es más y, también como consecuencia de la crisis, en 2015 el que entonces fuera consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, aseguró en una visita al Reina Sofía que la ampliación "llegará" cuando haya "posibilidades presupuestarias". Mientras tanto, el Hospital Materno-Infantil ha seguido y continua anclado en el pasado; no en vano, abrió sus puertas en 1975, un año antes que el Hospital General y, aunque se quieran mejorar las instalaciones, la falta de espacio reduce las posibilidades. Las deficiencias, tal y como señala un informe de la Plataforma No me quites mi hospital, llegan a todos los rincones de un edificio que ya cuenta con 42 años de existencia y no se ha visto beneficiado por ninguno de los planes de mejora llevados a cabo hasta ahora en el complejo Reina Sofía.

La consejera también aludió al Plan de Movilidad en el que trabaja el Consistorio de la capital para llevar a cabo el aparcamiento del Hospital Reina Sofía. Así, recordó que "hay una empresa que trabaja con el Ayuntamiento" en el citado proyecto y que se llevará a cabo "si cumple los requisitos". "Esperamos sentarnos en breve con el Ayuntamiento", anotó, al tiempo que señaló que mientras llega la conclusión de este proyecto desde el complejo sanitario "se llevarán a cabo actuaciones que garanticen un mínimo de confortabilidad y seguridad" en el aparcamiento del Hospital.

El Consistorio se dio un plazo "no mayor de cuatro meses" en abril -es decir, que ya se ha cumplido ese plazo- para tener el plan de mejora de la accesibilidad al complejo hospitalario. También en abril, el Servicio Andaluz de Salud detalló que "el hospital seguirá reparando puntos concretos del aparcamiento que por motivos de seguridad puedan ocasionar algún riesgo al paciente" algo que, añadió, "se viene realizando de manera constante en el aparcamiento y en el resto las áreas" del centro sanitario". Es cierto que las condiciones del actual parking del Reina Sofía no son las mejores, como han denunciado los usuarios a través de la Plataforma Aparcamiento Reina Sofía . Socavones y poca iluminación son algunos de los desperfectos para los que la organización solicitó un arreglo. No obstante, tal y como ya avanzó el Día, la Consejería de Salud sacó a licitación las obras de reparación de los pavimentos en el aparcamiento del Hospital Reina Sofía con un presupuesto de 85.000 euros más el IVA, lo que eleva la partida hasta los 100.000 euros. Las empresas que quisieran concurrir a esta obra tuvieron hasta el pasado 18 de septiembre para presentar sus ofertas. Según la memoria del proyecto, las actuaciones que se contemplan son las de la limpieza y desbroce de la superficie actual, así como la pavimentación de aglomerado asfáltico antideslizante. También se contempla la canalización de PVC con tuberías y la colocación de un sumidero.